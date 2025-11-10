الإثنين 10 نوفمبر 2025
خارج الحدود

اختطاف 3 مصريين في مالي، تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المالي

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره المالي، فيتو
أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مساء أمس الأحد  اتصالًا هاتفيًا مع عبد الله ديوب، وزير خارجية جمهورية مالي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة.

العلاقات الثنائية بين مصر ومالي

أعرب الوزير عبد العاطي خلال الاتصال عن تقدير مصر للعلاقات التاريخية التي تجمعها بمالي، مؤكدًا حرص القاهرة على البناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، بما يسهم في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب. 
وقد أطلع الوزير المالي الوزير عبد العاطي على مستجدات الأوضاع الأمنية في مالي والجهود التي تبذلها الحكومة المالية لمواجهة الإرهاب والتطرف واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد. 

 توفير أقصي درجات الحماية والتأمين للمواطنين المصريين المقيمين في مالي

من جانبه، شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة العمل على توفير أقصي درجات الحماية والتأمين للمواطنين المصريين المقيمين في مالي، مؤكدًا متابعة مصر المستمرة للأوضاع هناك والتنسيق الدائم مع السلطات المالية لضمان سلامتهم.

وطالب الوزير عبد العاطى من نظيره المالى ببذل أقصى الجهود للعمل على اطلاق سراح المصريين الثلاثة المختطفين. 

العمل على سرعة الإفراج عن المصريين المختطفين

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية المالى أنه جاري المتابعة عن كثب مع الوزارات والأجهزة المعنية فى مالى لاستجلاء الأمر والعمل على سرعة الإفراج عن المختطفين. 
واختتم الوزيران الاتصال بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، بما يدعم الأمن والاستقرار والتنمية في مالي والقارة الإفريقية.

وقد أكد الوزير المالي حرص بلاده البالغ على العلاقات الأخوية مع مصر، مثمنا الحرص المصري على أمن واستقرار بلاده، منوها إلى حرصهم على العمل على توفير الأمن والحماية للمواطنين المصريين المتواجدين في مالي.

