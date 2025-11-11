جيد جدا وسينتهي سريعا، ترامب يشيد بالاتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي

18 حجم الخط

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، باتفاق تسوية يرمي لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، ووصفه بأنه "جيد جدًّا"، وفق وكالة "فرانس برس".

وقال ترامب لصحافيين في المكتب البيضوي إن الإغلاق الحكومي سينتهي "سريعًا جدًّا"، وأضاف ردًّا على سؤال بشأن التزامه بشروط الاتفاق المتضمّنة إعادة موظفين فيدراليين تم فصلهم خلال الإغلاق إلى عملهم أنه "سيلتزم بالاتفاق" وأن "الاتفاق جيد جدًّا".



كان الرئيس الأمريكي قد أعلن يوم الإثنين توقعاته بقرب إنهاء الإغلاق الحكومي، الذي تعاني منه المؤسسات الفيدرالية الأمريكية منذ أسابيع.

وقال ترامب في تصريح للصحفيين: "يبدو أننا نقترب من انتهاء الإغلاق. ستعرفون ذلك قريبًا جدًّا"، عقب تقارير أمريكية عن التوصل لاتفاق في مجلس الشيوخ يمهد لإنهاء الإغلاق الحكومي.

تزامن ذلك مع إعلان وسائل إعلام محلية بدء عملية تصويت إجرائي في مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لتمرير الميزانية.

والإغلاق الحكومي المستمر منذ الأول من أكتوبر هو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، بسبب مأزق سياسي في الكونجرس بشأن ملف الرعاية الصحية.

