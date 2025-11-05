الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب سواحل سولاويسي في إندونيسيا

مؤشر قياس الزلزال،
مؤشر قياس الزلزال، فيتو

قالت وكالة الجيوفيزياء في إندونيسيا إن زلزالًا قوته 6.2 درجة وقع قبالة سواحل جزيرة سولاويسي اليوم الأربعاء.

وأضافت أنه لا توجد احتمالات لحدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وكالة الجيوفيزياء في إندونيسيا زلزالا قوته 6 2 درجة سواحل جزيرة سولاويسي تسونامي

الأكثر قراءة

ارتفاع "مزعج" في الحرارة بالقاهرة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

طقس الغد، تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد بعد مرور 75 دقيقة

نعم سأبكي، رونالدو يفاجئ جمهوره ويتحدث لأول مرة عن قرب اعتزاله

46 قتيلا جراء إعصار كالمايجي في الفلبين (صور وفيديو)

السياحة تطلق حملة ترويجية كبرى في لندن للتعريف بالمقصد السياحي المصري (فيديو)

ضربة لترامب، انتخاب الديمقراطية أبيجيل سبانبرجر حاكمة لولاية فيرجينيا

اليوم، ثاني جلسات محاكمة البلوجر "أم مكة" بتهمة نشر فيديوهات خادشة وغسل الأموال

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads