العثور على جثة شاب "مشنوقا" داخل منزله بالدقهلية والأمن يكثف جهوده لكشف الملابسات

عثر أهالي مدينة المطرية بالدقهلية، على جثة شخص في العقد الرابع من عمره “مشنوقًا”  داخل منزله في ظروف غامضة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بعثور أهالي مدينة المطرية، بمحافظة الدقهلية، على جثمان شاب في العقد الرابع من عمره، مشنوقًا داخل مسكنه.


انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع محمد الزعلوك، 40 عامًا، مشنوقًا داخل مسكنه الكائن في شارع تنيس وعزام، بالمدينة.

 

جرى  نقل الجثمان إلى مستشفى المطرية العام ووضع الجثمان تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة ومعرفة وجود شبهه جنائية من عدمة.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

