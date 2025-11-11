الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
ريال مدريد يعثر على خليفة توني كروس

تحرك نادي ريال مدريد الإسباني نحو التعاقد مع مواهب صاعدة في المواسم الماضية بعد أن حرص العملاق المدريدي على استقدام لاعبين صغار السن، مثل التركي أردا جولر والبرازيلي إندريك من أجل تجديد دمائه باستمرار.

ريال مدريد واصل هوايته بالبحث عن مواهب صاعدة واكتشافها مبكرًا لضمها إلى صفوفه، ووجد ضالته في لاعب واعد وصفته صحيفة "بيلد" الألمانية بأنه قد يكون توني كروس الجديد، خاصة أنه أحد المواهب اللامعة في جيله. 

ويعد توني كروس أحد أبرز نجوم خط الوسط الذين دافعوا عن ألوان ريال مدريد بجانب منتخب ألمانيا، كما لعب من قبل مع بايرن ميونخ الألماني.

 

ريال مدريد يعثر على توني كروس الجديد 

وأكدت شبكة سكاي سبورتس أن لاعب الوسط الألماني كينيث آيكهورن لفت أنظار مسؤولي نادي ريال مدريد الذين يرغبون في ضمه.

وأشارت إلى أن ريال مدريد يتابع بقوة لاعب وسط هيرتا برلين الصاعد وهناك شرط جزائي في عقده يتراوح بين 10 إلى 12 مليون يورو كحد أقصى.

وشارك اللاعب البالغ 17 عاما خلال 11 مباراة، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف في دوري الدرجة الثانية الألماني.

ويتوقع كثيرون أن ينتقل آيكهورن إلى فريق أكبر في ظل متابعة العديد من الأندية الألمانية والأوروبية لأدائه مع فريقه.

