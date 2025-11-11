ريال مدريد يعثر على خليفة توني كروس

18 حجم الخط

تحرك نادي ريال مدريد الإسباني نحو التعاقد مع مواهب صاعدة في المواسم الماضية بعد أن حرص العملاق المدريدي على استقدام لاعبين صغار السن، مثل التركي أردا جولر والبرازيلي إندريك من أجل تجديد دمائه باستمرار.

ريال مدريد واصل هوايته بالبحث عن مواهب صاعدة واكتشافها مبكرًا لضمها إلى صفوفه، ووجد ضالته في لاعب واعد وصفته صحيفة "بيلد" الألمانية بأنه قد يكون توني كروس الجديد، خاصة أنه أحد المواهب اللامعة في جيله.

ويعد توني كروس أحد أبرز نجوم خط الوسط الذين دافعوا عن ألوان ريال مدريد بجانب منتخب ألمانيا، كما لعب من قبل مع بايرن ميونخ الألماني.

ريال مدريد يعثر على توني كروس الجديد

وأكدت شبكة سكاي سبورتس أن لاعب الوسط الألماني كينيث آيكهورن لفت أنظار مسؤولي نادي ريال مدريد الذين يرغبون في ضمه.

وأشارت إلى أن ريال مدريد يتابع بقوة لاعب وسط هيرتا برلين الصاعد وهناك شرط جزائي في عقده يتراوح بين 10 إلى 12 مليون يورو كحد أقصى.

وشارك اللاعب البالغ 17 عاما خلال 11 مباراة، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف في دوري الدرجة الثانية الألماني.

ويتوقع كثيرون أن ينتقل آيكهورن إلى فريق أكبر في ظل متابعة العديد من الأندية الألمانية والأوروبية لأدائه مع فريقه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.