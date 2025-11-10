برشلونة يطارد ريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12
ترتيب الدوري الإسباني، واصل ريال مدريد تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة صاحب الوصافة بعد انتهاء الجولة الـ 12.
ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12
1- ريال مدريد 31 نقطة
2- برشلونة 28 نقطة
3- فياريال 26 نقطة
4- أتلتيكو مدريد 25 نقطة
5- ريال بيتيس 20 نقطة
6- إسبانيول 18 نقطة
7- أتلتيك بيلباو 17 نقطة
8- خيتافي 17 نقطة
9- إشبيلية 16 نقطة
10- ديبورتيفو ألافيس 15 نقطة
11- إلتشي 15 نقطة
12- رايو فاليكانو 15 نقطة
13- سيلتا فيجو 13 نقطة
14- ريال سوسييداد 13 نقطة
15- مايوركا 12 نقطة
16- أوساسونا 11 نقطة
17- فالنسيا 10 نقاط
18- جيرونا 10 نقاط
19- ليفانتي 9 نقاط
20- ريال أوفييدو 8 نقاط
جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا