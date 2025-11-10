الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

برشلونة يطارد ريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12

ريال مدريد
ريال مدريد
ترتيب الدوري الإسباني، واصل ريال مدريد تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة صاحب الوصافة بعد انتهاء الجولة الـ 12.

 

ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12

1- ريال مدريد 31 نقطة
2- برشلونة 28 نقطة
3- فياريال 26 نقطة
4- أتلتيكو مدريد 25 نقطة
5- ريال بيتيس 20 نقطة
6- إسبانيول 18 نقطة
7- أتلتيك بيلباو 17 نقطة
8- خيتافي 17 نقطة
9- إشبيلية 16 نقطة
10- ديبورتيفو ألافيس 15 نقطة
11- إلتشي 15 نقطة
12- رايو فاليكانو 15 نقطة
13- سيلتا فيجو 13 نقطة
14- ريال سوسييداد 13 نقطة
15- مايوركا 12 نقطة
16- أوساسونا 11 نقطة 
17- فالنسيا 10 نقاط
18- جيرونا 10 نقاط
19- ليفانتي 9 نقاط
20- ريال أوفييدو 8 نقاط 

 

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12

