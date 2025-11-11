هل تقدم الزمالك بشكوى ضد زيزو بعد رفضه مصافحة هشام نصر؟ نائب الأبيض يجيب

18 حجم الخط

كشف هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستاد المحور” الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، آخر المستجدات بشأن قيد اللاعبين وعلاقة الإدارة باللاعبين.

الزمالك يعمل على قيد قداح

وأكد نصر أن إدارة الزمالك تعمل حاليًّا على قيد اللاعب حسن قداح، مشيرًا إلى أن اللاعب ابن النادي، وفي حال فشل القيد سيتم تسجيله في يناير المقبل.

الزمالك ينفي شكوى زيزو

كما نفى نائب الرئيس تقديم النادي أي شكوى ضد زيزو بسبب مخالفة بروتوكول تسليم الميداليات، لكنه شدد على رغبة الإدارة في تطبيق اللوائح على جميع اللاعبين دون استثناء.

وفي سياق آخر، أشاد هشام نصر بعلاقة مجلس إدارة الزمالك باللاعب جون إدوارد، واصفًا إياها بأنها “أكثر من رائعة”، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك رؤية وفكرًا كبيرًا، وأضاف: “تربيت في نادي الزمالك وهو من صنع اسمي”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.