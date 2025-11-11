الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
رياضة

هل تقدم الزمالك بشكوى ضد زيزو بعد رفضه مصافحة هشام نصر؟ نائب الأبيض يجيب

هشام نصر يرفض مصافحة
هشام نصر يرفض مصافحة زيزو، فيتو
كشف هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستاد المحور” الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، آخر المستجدات بشأن قيد اللاعبين وعلاقة الإدارة باللاعبين.

 

الزمالك يعمل على قيد قداح

وأكد نصر أن إدارة الزمالك تعمل حاليًّا على قيد اللاعب حسن قداح، مشيرًا إلى أن اللاعب ابن النادي، وفي حال فشل القيد سيتم تسجيله في يناير المقبل.

 

الزمالك ينفي شكوى زيزو

كما نفى نائب الرئيس تقديم النادي أي شكوى ضد زيزو بسبب مخالفة بروتوكول تسليم الميداليات، لكنه شدد على رغبة الإدارة في تطبيق اللوائح على جميع اللاعبين دون استثناء.

وفي سياق آخر، أشاد هشام نصر بعلاقة مجلس إدارة الزمالك باللاعب جون إدوارد، واصفًا إياها بأنها “أكثر من رائعة”، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك رؤية وفكرًا كبيرًا، وأضاف: “تربيت في نادي الزمالك وهو من صنع اسمي”.

