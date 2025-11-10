الإثنين 10 نوفمبر 2025
رياضة

كأس العالم للناشئين، المنتخبات المتأهلة لدور الـ 32 قبل ختام دور المجموعات

المنتخبات المتأهلة
المنتخبات المتأهلة لدور الـ32 من كأس العالم للناشئين
18 حجم الخط

مونديال الناشئين، ضمن 18 منتخبا رسميا التأهل للدور التالي “دور الـ 32 ” لبطولة كأس العالم للناشئين المقامة في قطر حتى 27 نوفمبر الجاري بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة وذلك قبل ختام الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

 

المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من كأس العالم تحت 17 عامًا

1- البرتغال

2-الأرجنتين

3- إيطاليا

4- البرازيل

5- زامبيا

6- النمسا

7- الولايات المتحدة الأمريكية

8- جمهورية أيرلندا

9- بلجيكا

10- اليابان

11- السنغال

12- كرواتيا

13- جنوب أفريقيا

14- مصر

15- فنزويلا

16- سويسرا

17- كوريا الجنوبية

18- كوريا الشمالية

وتستكمل اليوم الإثنين مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين المقامة في قطر 2025.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للناشئين

كوريا الجنوبية ضد ساحل العاج – 2:30 مساءً
سويسرا ضد المكسيك – 2:30 مساءً
السلفادور ضد ألمانيا – 3:30  مساءً
كولومبيا ضد كوريا الشمالية – 3:30  مساءً
زامبيا ضد البرازيل – 4:45 مساءً
الهندوراس ضد إندونيسيا – 4:45 مساءً
فنزويلا ضد هايتي – 5:45 مساءً
مصر ضد إنجلترا – 5:45 مساءً
 

فيما تختتم مرحلة المجموعات غدا الثلاثاء بـ 8 مباريات كالتالي: 

مباريات الثلاثاء في كأس العالم للناشئين


تشيلي ضد كندا – 2:30 مساءً 
أوغندا ضد فرنسا – 2:30 مساءً
أوزبكستان ضد بنما – 3:30  مساءً 
أيرلندا ضد باراجواي  – 3:30  مساءً 
جمهورية التشيك ضد الولايات المتحدة – 4:45 مساءً
بوركينا فاسو ضد طاجيكستان – 4:45 مساءً
نيو زيلندا ضد النمسا – 5:45 مساءً 
السعودية ضد مالي – 5:45 مساءً

