إنتر وروما يتقاسمان ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ 11

ترتيب الدوري الإيطالي، يتصدر الإنتر قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق الأهداف عن روما بعد إنتهاء الجولة الـ 11 من الكالتشيو.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ 11

1- إنتر 24 نقطة
2- روما 24 نقطة
3- ميلان 22 نقطة
4- نابولي 22 نقطة
5- بولونيا 21 نقطة
6- يوفنتوس 19 نقطة
7- كومو 18 نقطة
8- ساسولو 16 نقطة
9- لاتسيو 15 نقطة
10- أودينيزي 15 نقطة
11- كريمونيزي 14 نقطة
12- تورينو 14 نقطة
13- أتالانتا 13 نقطة 
14- كالياري 10 نقاط
15- ليتشي 10 نقاط
16- بيزا 9 نقاط
17- بارما 8 نقاط
18- جنوى 7 نقاط
19- فيرونا 6 نقاط
20- فيورنتينا 5 نقاط 

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

 

