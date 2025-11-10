إنتر وروما يتقاسمان ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ 11

18 حجم الخط

ترتيب الدوري الإيطالي، يتصدر الإنتر قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق الأهداف عن روما بعد إنتهاء الجولة الـ 11 من الكالتشيو.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ 11

1- إنتر 24 نقطة

2- روما 24 نقطة

3- ميلان 22 نقطة

4- نابولي 22 نقطة

5- بولونيا 21 نقطة

6- يوفنتوس 19 نقطة

7- كومو 18 نقطة

8- ساسولو 16 نقطة

9- لاتسيو 15 نقطة

10- أودينيزي 15 نقطة

11- كريمونيزي 14 نقطة

12- تورينو 14 نقطة

13- أتالانتا 13 نقطة

14- كالياري 10 نقاط

15- ليتشي 10 نقاط

16- بيزا 9 نقاط

17- بارما 8 نقاط

18- جنوى 7 نقاط

19- فيرونا 6 نقاط

20- فيورنتينا 5 نقاط

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.