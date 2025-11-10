الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جاسم بن عبدالرحمن يسلم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة مفوضًا لدولة قطر لدى مصر

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع السفير القطرى، فيتو
18 حجم الخط

قدّم السفير جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، إلى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج.


وخلال اللقاء، نقل السفير تحيات الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى وزير الخارجية، كما أعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعمّق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.


من جانبه، رحّب وزير الخارجية المصري بالسفير، متمنيًا له التوفيق في مهامه، ومؤكدًا حرص جمهورية مصر العربية على مواصلة دعم العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وتعزيزها في مختلف القطاعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السفير جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني بدر عبد العاطي قطر

مواد متعلقة

وزير الخارجية: التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الخليج ركيزة لتعزيز الأمن القومي العربي

اختطاف 3 مصريين في مالي، تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المالي

بيان عاجل من الخارجية بشأن أوضاع المواطنين المصريين في مالي

الأكثر قراءة

عائلات الهرم تنتفض.. الجابري يتصدر وصناديق الاقتراع تحسم معركة التمثيل

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

9 أصناف من الخضروات تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين النوم

أول تعليق من آن الرفاعي بعد انفصالها عن كريم محمود عبد العزيز

انتخابات النواب 2025، سكرتير لجنة انتخابية يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء غلق صناديق الاقتراع بالمنيا

مدير أعمال إسماعيل الليثي: الدنيا مبقتش فارقة معاه بعد وفاة ابنه (فيديو)

المسنَّات يتصدرن المشهد الانتخابي أمام لجان التصويت في الجيزة

"كان بيقولي استنيني"، انهيار زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد خبر وفاته

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصادق الأمين، عالم بالأوقاف يتحدث عن معايير اختيار أعضاء مجلس النواب (فيديو)

الأوقات المباركة ومواضع إجابة الدعاء كما جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية

ما هو حكم الشرع في الزواج العرفي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads