بيان عاجل من الخارجية بشأن أوضاع المواطنين المصريين في مالي

تتابع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج عن كثب التطورات الجارية وأوضاع المواطنين المصريين في جمهورية مالي.

وتؤكد وزارة الخارجية على ضرورة الالتزام بتعليمات وقوانين السلطات المالية، وحمل أوراق الثبوتية، والحد من التحركات وعدم السفر من العاصمة للمدن والأقاليم الأخرى، وتوخي الحذر اللازم عند أي تحرك في الوقت الراهن.

