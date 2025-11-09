الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بيان عاجل من الخارجية بشأن أوضاع المواطنين المصريين في مالي

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو
18 حجم الخط

تتابع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج عن كثب التطورات الجارية وأوضاع المواطنين المصريين في جمهورية مالي.

 وتؤكد وزارة الخارجية على ضرورة الالتزام بتعليمات وقوانين السلطات المالية، وحمل أوراق الثبوتية، والحد من التحركات وعدم السفر من العاصمة للمدن والأقاليم الأخرى، وتوخي الحذر اللازم عند أي تحرك في الوقت الراهن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الخارجية المصريين في جمهورية مالي السلطات المالية

مواد متعلقة

شراكة متكاملة، تفاصيل اجتماع وزير الخارجية بسفراء دول أمريكا اللاتينية والوسطى والكاريبي

وزير الخارجية يتابع مشروع رقمنة وتحديث منظومة الوثائق والمستندات التاريخية

وزير الخارجية: نتطلع لاستضافة مركز لتدريب الدول الأفريقية على مكافحة الجريمة السيبرانية

الأكثر قراءة

السوبر المصري، تعادل سلبي بين بيراميدز وسيراميكا بعد 15 دقيقة

صاحب برنامج الإعجاز العلمي في القرآن، وفاة زغلول النجار بالأردن

أحمد عبد الرؤوف يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري

البلدي تتراجع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الأحد بالأسواق (آخر تحديث)

عايشين في حديقة منذ 5 أيام، شاهد عيان يكشف تفاصيل جديدة بواقعة "سيدة الزقازيق" (فيديو وصور)

أبرزها توفير بطاقات اقتراع خاصة لذوي الهمم، استعدادات هيئة الانتخابات للتصويت بالداخل غدًا

السوبر المصري، بلحاج يضيف الهدف الثاني لسيراميكا أمام بيراميدز

نقيب الموسيقيين بالمنيا يكشف حقيقة وفاة إسماعيل الليثي إكلينيكيا (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "مجاشع بن مسعود السلمي" قائد مغوار شارك في فتح فارس والهند

الأوقاف تحذر من التعصب الرياضي قبل نهائي السوبر: "شجع فريقك ولا تجرح الآخرين"

تفسير حلم حضن الميت في المنام وعلاقته بسماع اخبار سعيدة في القريب العاجل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads