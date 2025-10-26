الإثنين 27 أكتوبر 2025
دكتور كبد وجهاز هضمي: فيروس إمام عاشور خطير ويسبب الفشل الكبدي

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو

إمام عاشور، أكد الدكتور هاني دبوس، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بطب عين شمس، أن فيروس A، الذي يعاني منه إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، خطير وقد يؤدي لفشل كبدي.

 

أسباب الإصابة بفيروس A

وقال دبوس، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  " cbc":" نتمنى الشفاء لإمام عاشور، وفيروس A، مدة غيابه من الوارد أن تصل لمدة طويلة حتى يكتمل شفاؤه، وهو من الفيروسات الكبدية التي تصيب الكبد بصورة حادة، وينتقل عن طريق أكل ملوث أو مياة ملوثة".

مدة التعافي من فيروس سي

وتابع:" المريض يجب أن يتم شفائه من المرض بش;ل كامل، والمشكلة التي يعاني منها إمام عاشور، هي ارتفاع نسبة إنزمات الكبد، وهناك بعض المرضى الإنزمات تستمر عالية لفترة طويلة، لأن المريض يشفى من المرض لوحده وتكون حسب قوة مناعة الجسم، والبعض يشفى منه بعد أسبوع والبعض يستمر 4 أسابيع".


وشدد:" لا أحد يستطيع توقع عودة إنزمات المريض لطبيعتها في أي قت، ولا توجد فترة معينة لشفاء المريض من هذا المرض، ويجب عليه المتابعة بشكل أسبوعي، وعلاجه الراحة ومن الوارد غياب مريض فيروس A شهرين أو ثلاثة".

وأضاف:" الطبيعي في الإنزمات 40،  ونسبة إمام 200، ولا يستطيع المشاركة في المباريات أو التدريبات في هذه الحالة، وقد يتعرض لانتكاسة وترتفع النسبة أكبر من ذلك، بجانب أنه لن يكون قادرًا على المشاركة في التدريبات".

وأكمل:" الفيروس بعد أسبوعين لا يكون معدي، ويجب على الرياضيين الاهتمام بالأكل خارج المنزل، وخاصة الطعام الغير مطهي بشكل جيد".

موعد عودة إمام عاشور

وزاد:" فيروس A، قد يؤدي لفشل كبدي حاد، والبعض يحتاج لزراعة كبد، ولذلك يجب الاهتمام بعلاجه".
وعن توقع لمدة عودة إمام قال:" حسب الأرقام المتداولة لإنزمات إمام عاشور قد يعود اللاعب بعد 4 أسابيع".…

