عميد اقتصاد وعلوم سياسية الجديد: سأعمل لتحقيق أهداف الجامعة وتعزيز مكانتها البحثية

علق الدكتور ممدوح إسماعيل، العميد الجديد لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة على قرار تعيينه عميدا للكلية، لمدة ثلاث سنوات.

وأكد إسماعيل اعتزازه بثقة القيادة السياسية وقيادة الجامعة، مؤكدًا التزامه بتنفيذ استراتيجية الجامعة وتوجيهاتها.

 وأضاف أنه سيعمل بروح الفريق والقيادة المؤسسية مع منتسبي الكلية، لتحقيق أهداف الجامعة وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية.

وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة.

وأشاد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بالسيرة الأكاديمية والمهنية للدكتور ممدوح إسماعيل، ووجهه بضرورة العمل بروح الفريق، والسعي إلى تطوير الكلية والنهوض بها على المستويات التعليمية والإدارية والبحثية، في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة 2025-2030، وبما يتسق مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.

أهمية عقد شراكات مع جامعات متقدمة في التصنيفات الدولية 

وشدد الدكتور محمد سامي عبدالصادق على أهمية الارتقاء بمختلف قطاعات الكلية، والتوسع في عقد شراكات مع الجامعات المتقدمة في التصنيفات الدولية، والعمل وفقًا لأفضل المعايير الأكاديمية العالمية، إلى جانب تعزيز مساهمة الكلية في المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية.

كما أكد رئيس الجامعة على ضرورة وضع رؤية مستقبلية شاملة تواكب تطلعات الجامعة، وتُسهم في تحقيق جودة العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، بما يتماشى مع الخطط الوطنية للتنمية المستدامة.

وتوجه رئيس الجامعة بالشكر والتقدير للدكتورة حنان محمد علي، على جهودها المخلصة خلال فترة قيامها بأعمال عمادة الكلية، مثمنًا ما قدمته من عطاء ملموس في دعم مسيرة كلية الاقتصاد وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وزير التعليم العالي قيادات جامعية جديدة

