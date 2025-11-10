رئيس جامعة القاهرة يستقبل سفير كازاخستان لبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي

18 حجم الخط

استقبل الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، السفير عسكر جينيس، سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعة القاهرة والجامعات الكازاخستانية، وبحث آفاق تبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وإقامة برامج علمية مشتركة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، وقوجا أحمد بازيلوف، المستشار التعليمي بسفارة كازاخستان بالقاهرة.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان توسيع نطاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وإمكانية إنشاء برامج دراسية بدرجات مشتركة أو مزدوجة في مجالات التكنولوجيا الرقمية، والدراسات الشرقية، واللغات الإفريقية، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات الطب البشري والاقتصاد والعلوم السياسية.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق بالسفير الكازاخستاني داخل رحاب جامعة القاهرة العريقة، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وترحيب الجامعة بالتعاون مع الجامعات العريقة في كازاخستان، مثل جامعة الفارابي وجامعة نور مبارك وغيرها.

وأشار إلى أن جامعة القاهرة تمتلك منظومة أكاديمية وبحثية متقدمة وبنية تحتية حديثة تؤهلها لإقامة شراكات علمية متميزة على المستويين الإقليمي والدولي، في إطار استراتيجيتها للانفتاح العالمي وتعزيز مكانتها في التصنيفات الدولية المرموقة.

من جانبه، أعرب السفير عسكر جينيس عن سعادته بزيارة جامعة القاهرة، التي وصفها بأنها منارة علمية عريقة في المنطقة العربية والإفريقية، مؤكدًا تطلع بلاده إلى توسيع أطر التعاون مع جامعة القاهرة في مجالات الطب، والتكنولوجيا الرقمية، والدراسات الشرقية، واللغات الإفريقية، والاستفادة من خبراتها المتميزة في التعليم والبحث العلمي.

كما وجه السفير دعوة رسمية إلى الدكتور محمد سامي عبدالصادق لزيارة كازاخستان والاطلاع على منظومة التعليم والبحث العلمي بجامعاتها، ولبحث آفاق التعاون المستقبلي على أرض الواقع.

وفي ختام اللقاء، أهدى رئيس جامعة القاهرة درع الجامعة إلى سفير جمهورية كازاخستان، تعبيرًا عن التقدير المتبادل، كما أجرى الوفد الكازاخستاني جولة في قاعة الاحتفالات الكبرى داخل الجامعة والتقط الصور التذكارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.