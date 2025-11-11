الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض كبير في الفلفل والليمون وارتفاع 3 أصناف منها البصل

سعر الخضار اليوم،
سعر الخضار اليوم، فيتو
18 حجم الخط

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار اليوم، فيتو
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر الطماطم بين 4 جنيهات إلى 8.5 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات إلى 14 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 12 جنيها، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 7 جنيهات إلى 14 جنيهًا.

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 6 إلى 14 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
سعر الخضار اليوم، فيتو
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 8 جنيهات إلى 12 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 7 جنيهات إلى 13 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 15 إلى 25 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 10 إلى 14 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 3 إلى 6 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر البامية بين 20 إلى 35 جنيهًا.
  4. تراوح سعر البسلة من 20 إلى 28 جنيهًا، بانخفاض 7 جنيهات عن سعره السابق.
سعر الخضار اليوم، فيتو
سعر الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 25 إلى 55 جنيهًا.
  2. تراوح سعر السبانخ من 9 إلى 13 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو القلقاس من 4 إلى 12 جنيها.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 10 جنيهات إلى 16 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 9 جنيهات إلى 13 جنيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الخضار أسعار الخضروات سعر الخضروات اسعار الخضروات اليوم اسعار الخضراوات سعر الخضار سعر الخضراوات سعر الطماطم سعر البطاطس سعر الليمون سعر الثوم سعر البصل اسعار الخضار اليوم اسعار الخضراوات اليوم سعر الفلفل اسعار الطماطم اسعار البطاطس سعر الفاصوليا سوق العبور اليوم سوق العبور

الأكثر قراءة

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب جزيرة كريت باليونان وبيان من البحوث الفلكية للمصريين

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي والبوري والجمبري يقترب من الألف جنيه

انخفاض الصويا وارتفاع الردة والذرة البيضاء، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

طريقة عمل المهلبية بالقرع العسلي، حلوى دافئة ومختلفة

روسيا تحبط عملية استخباراتية أوكرانية بريطانية لاختطاف مقاتلة "ميج" مجهزة بصواريخ "كينجال"

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 11 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

لما الشتا يدق البيبان، الأرصاد تحذر من تقلبات جوية، انخفاض حاد بدرجات الحرارة، وأمطار من القاهرة إلى شلاتين عرض مستمر

أسعار الخضار اليوم، انخفاض كبير في الفلفل والليمون وارتفاع 3 أصناف منها البصل

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 11 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 11 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الثلاثاء 11 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية