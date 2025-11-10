الإثنين 10 نوفمبر 2025
أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 10 نوفمبر 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 10 نوفمبر 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار اليوم الإثنين

  • تراوح سعر الطماطم بين 4 جنيهات إلى 8.5 جنيه للكيلو، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات إلى 14 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 11.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7 جنيهات إلى 8.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 6 جنيهات إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 7 جنيهات إلى 14 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

  • تراوح سعر فاصوليا من 6 إلى 16 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 10 جنيهات إلى 14 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 8 جنيهات إلى 14 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 20 إلى 30 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 10 إلى 14 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 3 إلى 7 جنيهات.
  3. تراوح سعر البسلة من 30 إلى 35 جنيهًا.
  4. تراوح سعر البامية بين 20 إلى 35 جنيهًا.
أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 25 إلى 55 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر السبانخ من 13 إلى 17 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو القلقاس من 4 إلى 12 جنيها.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 8 جنيهات إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 9 جنيهات إلى 13 جنيها.

