أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف منها الطماطم والليمون وقفزة في البسلة

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الجمعة الموافق 7 نوفمبر 2025.

 

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 7 نوفمبر 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار اليوم الجمعة

  • تراوح سعر الطماطم بين 4 جنيهات إلى 10 جنيهات للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات إلى 16 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7 جنيهات إلى 8.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 8 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 7 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 8 جنيهات إلى 14 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 7 جنيهات إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 20 إلى 30 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 8 إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 4 إلى 7 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر البسلة من 30 إلى 35 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق.
  4. تراوح سعر البامية بين 20 إلى 35 جنيهًا.
أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30  إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر السبانخ من 13 إلى 17 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو القلقاس من 4 إلى 12 جنيها.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 10 جنيهات إلى 16 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 9 جنيهات إلى 13 جنيها.

الجريدة الرسمية