جماهير مصر تدعم لاعبي الفراعنة رغم الخسارة أمام إنجلترا بالثلاثة (فيديو)

جماهير مصر في مونديال
جماهير مصر في مونديال الناشئين، فيتو
هتفت الجماهير المصرية التي تواجدت في ملعب مباراة منتخب مصر أمام إنجلترا للاعبي الفراعنة عقب انتهاء المباراة، على الرغم من الخسارة أمام المنتخب الإنجليزي بثلاتثة أهداف دون مقابل، في لقاء الجولة الثالثة بدور المجموعات في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة 

ونادت الجماهير على اللاعبين وشجعتهم بحماس كبير لدعم الفريق قبل مباراة دور الـ32، وطالبتهم بتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة القادمة من أجل التأهل لدور الستة عشر في المونديال.

وخسر منتخب مصر تحت 17 سنة أمام نظيره منتخب إنجلترا بثلاثية نظيفة، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس العالم للناشئين المقامة حاليا في قطر، وتختتم منافساتها يوم 27 نوفمبر الجاري 

بهذه النتيجة يحتل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط، ويتأهل لدور الـ 32 ضمن أفضل ثماني منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الإثني عشر في مونديال الناشئين 

ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء دور المجموعات 

ترتيب المجموعة الخامسة “مجموعة مصر”، فيتو
ترتيب المجموعة الخامسة “مجموعة مصر”، فيتو

نتائج منتخب مصر في دور المجموعات

وفاز منتخب مصر للناشئين في الجولة الأولى على منتخب هايتي بأربعة أهداف مقايل هدف، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام فنزويلا بهدف لكل منهما، قبل أن يخسر اليوم أمام إنجلترا بثلاثية أهداف نظيفة 

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر في دور ال32 أحد المنتخبات أصحاب المركز الأول، والذي سيتحدد هويته خلال الساعات القادمة  

الجريدة الرسمية