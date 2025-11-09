منتخب قطر يتعادل سلبيا مع بوليفيا ويقترب من مغادرة كأس العالم للناشئين

18 حجم الخط

كأس العالم للناشئين، انتهت مباراة منتخب قطر للناشئين تحت 17 سنة، أمام نظيره منتخب بوليفيا بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي انتهى قبل قليل، ضمن مواجهات الجولة الختامية بدور المجموعات لحساب المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للناشئين المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

ترتيب المنتخبين بعد إنتهاء دور المجموعات

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة واحدة، ليرتفع رصيد منتخب قطر منظم البطولة إلى نقطتين في المركز الثالث في المجموعة الأولى، بعدما خسر في مباراة وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبوه هدفا واحد، فيما تلقت شباكه هدفين.

أما منتخب بوليفيا فأصبح رصيده نقطة واحدة من ثلاث مباريات، حيث خسر مباراتين وتعادل في مباراة واحدة، وسجل هدفا واحد، فيما تلقت شباكه 7 أهداف.

منتخب إيطاليا يحقق العلامة الكاملة

وفي المجموعة نفسها حقق منتخب إيطاليا الفوز على نظيره جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط من ثلاث انتصارات، ليغرد منفردا في صدارة المجموعة، ويحجز بطاقة التأهل رسميا للدور الثاني في المونديال، كما تأهل معه منتخب جنوب افريقيا بعد تجمد رصيده عند 4 نقاط احتل بها وصافة المجموعة الأولى.

وينتظر منتخب قطر نتائج مباريات الجولة الأخيرة في باقي المجموعات متشبثا بأمل ضعيف جدا للتأهل للدور الثاني ضمن أفضل ثماني منتخبات احتلت المركز الثالث.

