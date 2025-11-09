القناة 12 الإسرائيلية: الصليب الأحمر تسلم جثة المختطف جولدين

18 حجم الخط

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الصليب الأحمر تسلم جثة المختطف جولدين، وذلك بعدما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن طاقمًا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتجه إلى جنوب قطاع غزة لتسلم جثة أحد المحتجزين، نقلًا عن مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك».

ويأتي هذا بعدما أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع حكومي اليوم، أنه من المفترض أن تسلم حركة حماس جثة الضابط الإسرائيلي المحتجز في قطاع غزة منذ عام 2014، هدار جولدن، إلى الصليب الأحمر.

وطالبت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، دول الوساطة بتحمل مسئولياتها والعمل فورًا على إيجاد ضمانات لاستمرار وقف إطلاق النار، مؤكدة ضرورة منع حكومة الاحتلال من تبرير خروقات بحجج واهية تؤدي إلى استهداف الأبرياء والمدنيين في غزة.

كما أصدرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بيانا رسميا، صباح الأحد، أكدت فيه رفضها القاطع لمبدأ الاستسلام، محمّلة الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة فما يجري في رفح جنوب قطاع غزة.

وجاء في البيان أن عناصر القسام المتواجدين في رفح يدافعون عن أنفسهم داخل منطقة خاضعة لسيطرة الاحتلال، مشددة على أن لا يوجد في قاموس كتائب القسام مبدأ الاستسلام وتسليم النفس للعدو".

ودعت الكتائب الوسطاء الدوليين إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه تثبيت وقف إطلاق النار، محذرة من أن الاحتلال يتذرع بحجج واهية لخرق الاتفاق واستهداف الأبرياء والمدنيين في غزة".

كما تناول البيان عملية استخراج جثث الأسرى الإسرائيليين، موضحا أنها تمت في ظروف معقدة وبالغة الصعوبة، ورغم ذلك التزمت القسام بما هو مطلوب منها في الاتفاق، لكنها أكدت أن "استخراج ما تبقى من جثث بحاجة إلى طواقم ومعدات فنية إضافية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.