الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

القناة 12 الإسرائيلية: الصليب الأحمر تسلم جثة المختطف جولدين

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الصليب الأحمر تسلم جثة المختطف جولدين، وذلك بعدما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن طاقمًا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتجه إلى جنوب قطاع غزة لتسلم جثة أحد المحتجزين، نقلًا عن مصادر في  جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك».

ويأتي هذا بعدما أعلن رئيس وزراء الاحتلال  الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع حكومي اليوم، أنه من المفترض أن تسلم حركة حماس جثة الضابط الإسرائيلي المحتجز في قطاع غزة منذ عام 2014، هدار جولدن، إلى الصليب الأحمر.

وطالبت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، دول الوساطة بتحمل مسئولياتها والعمل فورًا على إيجاد ضمانات لاستمرار وقف إطلاق النار، مؤكدة ضرورة منع حكومة الاحتلال من تبرير خروقات بحجج واهية تؤدي إلى استهداف الأبرياء والمدنيين في غزة.

كما أصدرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بيانا رسميا، صباح الأحد، أكدت فيه رفضها القاطع لمبدأ الاستسلام، محمّلة الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة فما يجري في رفح جنوب قطاع غزة.

وجاء في البيان أن عناصر القسام المتواجدين في رفح يدافعون عن أنفسهم داخل منطقة خاضعة لسيطرة الاحتلال، مشددة على أن لا يوجد في قاموس كتائب القسام مبدأ الاستسلام وتسليم النفس للعدو".

ودعت الكتائب الوسطاء الدوليين إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه تثبيت وقف إطلاق النار، محذرة من أن الاحتلال يتذرع بحجج واهية لخرق الاتفاق واستهداف الأبرياء والمدنيين في غزة".

كما تناول البيان عملية استخراج جثث الأسرى الإسرائيليين، موضحا أنها تمت في ظروف معقدة وبالغة الصعوبة، ورغم ذلك التزمت القسام بما هو مطلوب منها في الاتفاق، لكنها أكدت أن "استخراج ما تبقى من جثث بحاجة إلى طواقم ومعدات فنية إضافية".

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الصليب الأحمر الجناح العسكري لحركة حماس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

