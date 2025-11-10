الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الائتلاف المصري: المرأة تتصدر المشهد الانتخابي في انتخابات النواب بالصعيد والدلتا

مشاركة نسائية واسعة
مشاركة نسائية واسعة في انتخابات البرلمان، فيتو
18 حجم الخط

رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية بمحافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 تزايدا واضحا في أعداد النساء أمام لجان الاقتراع.

مشاركة نسائية واسعة في انتخابات مجلس النواب 


يأتي هذا التطور بعد ما شهدته الساعات الأولى من هيمنة للمجموعات المنظمة ذات الطابع العشائري والقبلي التي سعت لإثبات نفسها مع فتح اللجان، إلا أن قدرتها على الاستمرارية كانت أقل قوة من تدفق النساء، وتزايد إقبالهن على مدار اليوم حيث نجحن في تغيير صورة المشهد، وبروزهن كقوة تصويتية مستدامة ومؤثرة.


ورصد متابعو الائتلاف المصري أيضًا، الحضور الكثيف للنساء أمام لجان الاقتراع بدوائر محافظات المنيا وسوهاج والبحيرة بشكل خاص بما يعكس الطابع الجهوي في عمليات التصويت.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مشاركة نسائية واسعة في انتخابات البرلمان الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية انتخابات مجلس النواب

الأكثر قراءة

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

إندونيسيا تحت 17 عاما تفوز علي هندوراس 0/2 في كاس العالم للناشئين

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

هل الحسد سبب وفاة إسماعيل الليثى وابنه؟ أزهري يجيب

سعر الفراخ اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

"كان بيقولي استنيني"، انهيار زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد خبر وفاته

وزير العمل: إلغاء الحبس في مخالفات العمل واستبداله بعقوبات مالية

تسليم الأسلحة والترحيل، خطة كوشنير لحل أزمة مسلحي حماس في أنفاق رفح

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل حددت الشريعة الإسلامية قيمة المهر؟ أمينة الفتوى توضح (فيديو)

أتظلمت وبحسبن على من ظلمني ما حكم الشرع؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

ما حكم المغالاة في المهر؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية