الائتلاف المصري: المرأة تتصدر المشهد الانتخابي في انتخابات النواب بالصعيد والدلتا

رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية بمحافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 تزايدا واضحا في أعداد النساء أمام لجان الاقتراع.

مشاركة نسائية واسعة في انتخابات مجلس النواب



يأتي هذا التطور بعد ما شهدته الساعات الأولى من هيمنة للمجموعات المنظمة ذات الطابع العشائري والقبلي التي سعت لإثبات نفسها مع فتح اللجان، إلا أن قدرتها على الاستمرارية كانت أقل قوة من تدفق النساء، وتزايد إقبالهن على مدار اليوم حيث نجحن في تغيير صورة المشهد، وبروزهن كقوة تصويتية مستدامة ومؤثرة.



ورصد متابعو الائتلاف المصري أيضًا، الحضور الكثيف للنساء أمام لجان الاقتراع بدوائر محافظات المنيا وسوهاج والبحيرة بشكل خاص بما يعكس الطابع الجهوي في عمليات التصويت.





