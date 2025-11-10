الائتلاف المصري: عودة التيار السلفي للظهور في عدد من المحافظات

18 حجم الخط

رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية خلال متابعتهم لليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، عودة لافتة لقواعد التيار السلفي في عدد من الدوائر الانتخابية التي يتنافس فيها مرشحو حزب النور، وذلك بعد غياب نسبي عن المشهد في انتخابات مجلس الشيوخ الماضية التي لم يحقق فيها الحزب أي مقعد.

ظهور التيار السلفي

وقال الائتلاف: "ووفقًا لما وثقته فرق المتابعة الميدانية، فقد تركز الظهور الأبرز في دوائر أبو حمص، إيتاي البارود، حوش عيسى، دمنهور (البحيرة)، ودائرة الدخيلة (الإسكندرية)، وسنورس (الفيوم)، وناصر (بني سويف)، والداخلة (الوادي الجديد)".

تنظيم الحركة أمام اللجان الانتخابية

وأشارت فرق الرصد التابعة للائتلاف إلى أن الحضور شمل الرجال والنساء على حد سواء، مع تنظيم واضح للحركة أمام اللجان، ووجود ممثلين للحملات الانتخابية التابعة لحزب النور يتولون التوجيه وتنظيم الصفوف وتسهيل عملية الاقتراع.

كما لاحظ متابعو الائتلاف اهتمامًا بإبراز الهوية الدينية للتيار من خلال المظهر العام والملابس ذات الطابع السلفي، خاصة في الدوائر ذات الطبيعة العشائرية مثل حوش عيسى، الدخيلة، والداخلة. حيث ارتدى عدد من الرجال الجلابيب البيضاء، فيما التزمت السيدات بالنقاب، في مشهد يعكس محاولة من القواعد السلفية لإظهار تماسكها ووجودها الميداني رغم محدودية الفرص الانتخابية السابقة.

ضوابط العملية الانتخابية

أكدت فرق المتابعة أنه رغم الحشد الجماهيري والتنظيم الميداني من قبل التيار السلفى، أن المشهد العام اتسم بالهدوء والالتزام الكامل بضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات، دون رصد أية شعارات دينية أو هتافات ذات طابع تعبوي أو إقصائي، وهو ما يُعد متغيرًا إيجابيًا في سلوك التيار السلفي داخل العملية الانتخابية.

وأشار الائتلاف إلى أن المشاركة الواسعة في بعض الدوائر الريفية والعشائرية، تعكس رغبة قواعد لحزب النور في استعادة الثقة والتأثير داخل المشهد المحلي بعد فترة من الغياب النسبي عن المنافسة السياسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.