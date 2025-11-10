الإثنين 10 نوفمبر 2025
رياضة

حصاد 11 جولة بالبريميرليج، ليفربول لا يعرف التعادل

ليفربول
ليفربول
الدوري الإنجليزي، يعد فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح هو الفريق الوحيد الذي لم يتعادل في أي مباراة بعد مرور الجولة الـ11 من البريميرليج.

وخاض الريدز 11 مباراة حتي الآن حقق الفوز في 6 مواجهات وتلقي الخسارة في 5 مباريات  .

 

وعلي صعيد متصل يعد كريستال بالاس أكثر فرق الدوري الإنجليزي تحقيقا للتعادل بواقع 5 مباريات بعد مرور 11 جولة ويليه سندرلاند وبرايتون بـ 4 مواجهات لكل منهما.

 

 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 11 

1- آرسنال 26 نقطة
2- مانشستر سيتي 22 نقطة
3- تشيلسي 20 نقطة
4- سندرلاند 19 نقطة
5- توتنهام هوتسبير 18 نقطة
6- أستون فيلا 18 نقطة
7- مانشستر يونايتد 18 نقطة
8- ليفربول 18 نقطة 
9- بورنموث 18 نقطة
10- كريستال بالاس 17 نقطة
11- برايتون 16 نقطة
12- برينتفورد 16 نقطة
13- إيفرتون 15 نقطة
14- نيوكاسل يونايتد 12 نقطة
15- فولهام 11 نقطة
16- ليدز يونايتد 11 نقطة
17- بيرنلي 10 نقاط
18- وست هام 10 نقاط
19- نوتنجهام فوريست 9 نقاط
20- وولفرهامبتون نقطتان 

