مهري كان ألفين جنيه من 30 سنة ولم أستلمهم وزوجي توفى فهل القيمة تتغير؟ أمينة الفتوى تُجيب (فيديو)

ردت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء على سؤال ربة منزل قالت فيه: "مؤخر الصداق عندما تزوجت من 30 سنة كان 2000 جنيه ولم تأخذه، حتى بعد وفاة زوجها منذ 6 سنوات، فهل قيمة مؤخر الصداق ستظل ثابته بعد هذا الوقت؟".

وقالت خلال لقائها ببرنامج "حواء"، المذاع على فضائية " الناس": "إنه يجب الاتفاق مع الزوج على تعديل المهر، أو تأجيله كله أو تعجيل جزء أو تأخير جزء لتاريخ معين أو أقرب الأجلين".

وأضافت: " يجوز للسائلة أن تحصل على مهرها من التركة، قبل توزيعها، لأنها تعتبر هنا من الديون، على المتوفي، وقيمة المهر هنا يجب أن يتم الاتفاق عليها مع الورثة أو يرد الأصل لقيمته الأصلية أى أنه يجب معرفة قيمة الـ 2000 جنيه فى وقت الزواج ذهبا، وبهذا يتم شراء ذهب بالمبلغ المالي".

وأوضحت: " يجب ان يكون هناك تراض وموافقة بين السائلة وبين الورثة، والمهر هو حق ثابت تحصل الزوجة عليه قبل تقسيم التركة من مال المتوفى، وهذا ديون لا تسقط لو بتقادم الزمن، ويظل دين على الزوج المتوفي".

