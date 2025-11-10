هل المشاركة في الانتخابات واجب وطني؟ رد قوي من أمين الفتوى (فيديو)

18 حجم الخط

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المشاهدين يُدعى إبراهيم يقول فيه: "ما حكم المشاركة في الانتخاب أو الانتخابات؟ هل هي واجب وطني؟".

ما حكم المشاركة في الانتخابات؟

وقال الشيخ أحمد وسام خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، مشيرًا إلى أن المواطن لا بد أن يكون له دور إيجابي في المجتمع، موضحًا أن الانتخابات بدأت ولابد أن يكون لكل فرد دور فعّال في اختيار من يرى فيه الصلاح والإصلاح في دائرته أو محافظته.

أمين الفتوى: التقصير في معرفة المرشحين أو العزوف عن المشاركة يُعد تقصيرًا في حق الوطن

وأضاف أمين الفتوى أن التقصير في معرفة المرشحين أو العزوف عن المشاركة يُعد تقصيرًا في حق الوطن، لأن على كل مواطن أن يكون واعيًا بمن يختار، وأن يبحث عن الأصلح الذي قدّم أعمالًا نافعة للمجتمع قبل ترشحه، كإصلاح طرق أو المشاركة في مشروعات خدمية أو تشريعية.

المشاركة في الانتخابات جزء من عمارة الأرض التي أمر الله تعالى بها

وأكد الشيخ وسام أن المشاركة في الانتخابات جزء من عمارة الأرض التي أمر الله تعالى بها، قائلًا: "ربنا سبحانه وتعالى أمرني بعمارة الأرض، والعمارة تقتضي أن أكون واعيًا وواقفًا على ما تتحقق به المصلحة".

وأكد على أن المشاركة في الانتخابات لا يجوز التخلف عنها، لأنها واجب وطني يسهم في تحقيق الصالح العام واستقرار المجتمع.





