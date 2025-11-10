الإثنين 10 نوفمبر 2025
ما حكم رفع الأجهزة الطبية عن المريض الميئوس من شفائه؟ الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال طبي يقول صاحبه: “ما حكم رفع الأجهزة الطبية عن المريض الميئوس من شفائه، وما الفرق بين ذلك والقتل الرحيم؟”.

 

حكم رفع الأجهزة الطبية عن المريض الميؤوس من شفائه

وقالت دار الإفتاء إنه يجوز شرعًا رفع الأجهزة الطبية عن المريض الميئوس من شفائه، التي تُستخدم في الإبقاء على حياته دون تقدم في حالته الصحية، وهو ما يُسمَّى "الموت الإكلينيكي"، فقط إذا نصح الأطباء بذلك.

وأوضحت الإفتاء أنه إذا كانت الأجهزة لغرض آخر كالمساعدة على سحب السوائل لتيسير التنفس أو نحو ذلك فلا يجوز رفعها، وهذا يختلف عن ما يُسمى بـ"القتل الرحيم" الذي يطلب فيه المريض من الطبيب إنهاء حياته، أو يُقرر الطبيب ذلك من تلقاء نفسه بسبب إعاقة المريض أو شدة الألم عليه، فإن هذا حرام قطعًا؛ لأن حياة المريض هنا مستمرة وغير متوقفة على الأجهزة الطبية، غير أن المريض أو الطبيب يريد التخلُص منها بسبب شدة الألم الواقعة على المريض، فإنهاء الحياة في هذه الحالة يُعدُّ إقدامًا على إزهاق الروح وقتلًا للنفس التي حرَّم الله قتلها.

