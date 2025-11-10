الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نادٍ واحد يحافظ على سجله خاليا من الخسارة بالدوريات الخمس الكبرى

الدوريات الخمس الكبرى،
الدوريات الخمس الكبرى، فيتو
18 حجم الخط

الدوريات الخمس الكبرى، يعد نادي بايرن ميونخ الألماني متصدر جدول ترتيب الدوري هو الفريق الوحيد الذي حافظ علي سجله خاليا من الخسارة في الموسم الجاري بالدوريات الخمس الكبرى؛ “الألماني والإيطالي والإنجليزي والفرنسي والإسباني”.

وخاض بايرن ميونخ 10 جولات بموسم البوندسليجا 2025-2026، وحقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة دون تلقي أي هزيمة حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر، تلقى باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي الخسارة في مباراة، ونفس الأمر خسر ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني الهزيمة في مباراة، كما تلقى أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الخسارة في مباراة هو الآخر.

 

وفي الدوري الإيطالي، تلقى الإنتر وروما متصدرا جدول الترتيب الخسارة في ثلاث مباريات حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوريات الخمس الكبرى بايرن ميونخ نادي بايرن ميونخ باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ريال مدريد الدوري الإسباني أرسنال الدوري الانجليزي الدوري الإيطالي الانتر

مواد متعلقة

برشلونة يطارد ريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12

بايرن ميونخ يخطف تعادلا مثيرا مع يونيون برلين 2-2 بالدوري الألماني

الأكثر قراءة

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الفراخ اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

تسليم الأسلحة والترحيل، خطة كوشنير لحل أزمة مسلحي حماس في أنفاق رفح

وزير العمل: إلغاء الحبس في مخالفات العمل واستبداله بعقوبات مالية

برشلونة يطارد ريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12

السيسي لـ أمين مجلس الأمن الروسي: أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة بكل مراحله.. إقامة الدولة الفلسطينية السبيل الوحيد تحقيقًا للسلام العادل والدائم والاستقرار في المنطقة

130 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب (آخر تحديث)

بايرن ميونخ يقبض على قمة ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة العاشرة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القمل في المنام وعلاقتها بتراكم الديون

وعدهم الله بسوء الخاتمة، علي جمعة يكشف مصير من يغير جنسه وخلقه

عباقرة ولكن مجهولون، "ميسرة العبسي" قائد أول جيش يدخل بلاد الروم

المزيد
الجريدة الرسمية