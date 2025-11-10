نادٍ واحد يحافظ على سجله خاليا من الخسارة بالدوريات الخمس الكبرى

18 حجم الخط

الدوريات الخمس الكبرى، يعد نادي بايرن ميونخ الألماني متصدر جدول ترتيب الدوري هو الفريق الوحيد الذي حافظ علي سجله خاليا من الخسارة في الموسم الجاري بالدوريات الخمس الكبرى؛ “الألماني والإيطالي والإنجليزي والفرنسي والإسباني”.

وخاض بايرن ميونخ 10 جولات بموسم البوندسليجا 2025-2026، وحقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة دون تلقي أي هزيمة حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر، تلقى باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي الخسارة في مباراة، ونفس الأمر خسر ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني الهزيمة في مباراة، كما تلقى أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الخسارة في مباراة هو الآخر.

وفي الدوري الإيطالي، تلقى الإنتر وروما متصدرا جدول الترتيب الخسارة في ثلاث مباريات حتى الآن.

