الهيئة الوطنية للانتخابات: قاضٍ يستمر في عمله رغم وفاة شقيقه وقاضية تُصاب بإعياء شديد

18 حجم الخط

شهدت بعض اللجان الانتخابية خلال اليوم حالات طارئة محدودة، تعاملت معها الهيئة الوطنية للانتخابات بسرعة، لضمان استمرار عملية التصويت دون تعطيل.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمرها الصحفي بمقر الهيئة لمتابعة سير عملية التصويت: إنه في إحدى اللجان، أُصيبت قاضية بحالة إعياء شديد أثناء عملها، وتم على الفور الدفع بقاضٍ احتياطي لتولي مهامها، واستمرت القاضية في الإشراف حتى وصول البديل.

وفي واقعة أخرى، توفي شقيق المستشار عمر عز الدين سيد أحمد، أحد القضاة المشرفين على لجنة انتخابية بالفيوم، ورغم إخطاره بالخبر، فقد استمر في أداء مهامه حرصًا على استكمال العملية الانتخابية في لجنته، وقدمت الهيئة العزاء له خلال المؤتمر الصحفي.

كما شهدت لجنة أخرى حالة اعتذار من قاضية بسبب مرض نجلها، ووجهت الهيئة بسرعة استبدالها، حيث تم تكليف قاضٍ احتياطي بتولي رئاسة اللجنة رقم 85 بالدائرة الأولى في قسم بني سويف لضمان عدم توقف التصويت.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن غرف العمليات تتابع الموقف ميدانيًا على مدار الساعة، ويتم التعامل الفوري مع أي ظرف طارئ لضمان سير العملية الانتخابية بانضباط كامل.

انطلاق التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025

وانطلقت، اليوم الإثنين، عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث تستقبل 14 محافظة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في 5606 لجنة فرعية، تحت إشراف 70 لجنة عامة، وبمشاركة نحو 12 ألف قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

فيما بلغ إجمالي الناخبين المقيدين الذين لهم حق التصويت في المحافظات الأربع عشرة 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى كلًّا من: “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح”.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعات غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر وتضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا، و102 مرشح في دائرة الصعيد.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات المرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على أن تُقدَّم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان ليكون آخر موعد لتقديمها 20 نوفمبر.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 حتى 30 نوفمبر.

وتُجرى جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، بينما تُجرى داخل مصر يومي 3 و4 ديسمبر، على أن تُعلن النتيجة النهائية للإعادة يوم 11 ديسمبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.