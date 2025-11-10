توافد المواطنين على لجان الانتخابات في الواحات البحرية وأكتوبر وإمبابة (فيديو )

18 حجم الخط

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة اليوم توافد الناخبين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب لعام 2025.

وشهدت دوائر أقسام ومراكز شرطة الواحات البحرية وأكتوبر وإمبابة وأوسيم والعياط والبدرشين توافد الناخبين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم، وسط أجواء احتفالية تزينها الأعلام المصرية والأغاني الوطنية التي أضفت روحًا من البهجة والانتماء على المشهد الانتخابي.

كما شهدت لجان الحوامدية، الهرم، أبو النمرس، وأوسيم والعياط إقبالًا من المواطنين وسط التزام بالإجراءات الأمنية والانتخابية المقررة.

وتزينت مقار الاقتراع بالأعلام واللافتات الوطنية، بينما كثفت أجهزة الدولة جهودها لتأمين العملية الانتخابية من خلال انتشار عناصر الأمن والشرطة النسائية لتيسير دخول الناخبين وضبط أي مخالفات، وضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.

كما انتشرت الخدمات المرورية على الطرق المؤدية إلى اللجان لإزالة أي عوائق أو تكدسات مرورية تسهل وصول المواطنين إلى مقار التصويت، فيما تم تفعيل غرف العمليات بمديرية أمن الجيزة لتلقي أي بلاغات أو استغاثات تخص سير العملية الانتخابية والتعامل معها على الفور.

ويواصل مدير أمن الجيزة والقيادات الأمنية جولاتهم الميدانية لتفقد اللجان ومتابعة عمليات التأمين، والتأكد من جاهزية القوات، مع التشديد على حسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من الأمن والانضباط والاحتفال الوطني.

