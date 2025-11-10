الوحدة الوطنية تزين اللجان الانتخابية لمجلس النواب بأبو النمرس (صور)

18 حجم الخط

في مشهد يجسد الوحدة الوطنية، وصلت قبل قليل، مسيرة للناخبين تضم وفد كنسى ومشايخ من الأزهر، للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك للإدلاء بأصواتهم في اللجان الموجودة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس

شهدت اللجان الانتخابية بـ محافظة الجيزة منذ صباح اليوم إقبالًا كثيفًا من الناخبين، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025، لاختيار المرشحين الأصلح لتمثيلهم في دوائر أقسام ومراكز شرطة الحوامدية، والهرم، وأبو النمرس، وأوسيم، والعياط.

وتزينت اللجان الانتخابية بالأعلام واللافتات، وسط أجواء من الانضباط والتنظيم، فيما كثّفت أجهزة الدولة من جهودها لتأمين العملية الانتخابية، من خلال انتشار واسع لعناصر الأمن والشرطة النسائية، لضبط أي مخالفات والتصدي لأي محاولات تهدف إلى تعكير صفو العرس الديمقراطي.

كما انتشرت الخدمات المرورية على الطرق المؤدية إلى اللجان الانتخابية لإزالة أي عوائق قد تعرقل وصول الناخبين إلى مقار الاقتراع، فيما فُعّلت غرف العمليات بمديرية أمن الجيزة لتلقي البلاغات والاستغاثات الخاصة بسير العملية الانتخابية.

ويواصل مدير أمن الجيزة والقيادات الأمنية جولاتهم الميدانية لتفقد القوات المشاركة في عمليات التأمين، والتأكد من جاهزيتها التامة، مع التشديد على حسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني، خصوصًا لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان بيئة انتخابية آمنة ومنظمة.

وأكدت وزارة الداخلية أنها اعتمدت خطة أمنية متكاملة لتأمين أيام الاقتراع، تشمل تسخير كافة الإمكانات البشرية واللوجستية والمعدات الحديثة، بما يعكس التطور الكبير في منظومة العمل الأمني، وضمان فرض مظلة أمنية محكمة تغطي جميع اللجان الانتخابية والطرق المؤدية إليها.

وتتضمن الخطة انتشارًا مكثفًا لقوات الشرطة في محيط اللجان والمنشآت الحيوية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، إلى جانب عناصر الشرطة النسائية للتعامل الفوري مع أي طارئ. كما جرى تعزيز التواجد الأمني بمحطات المترو والسكك الحديدية والمواقف العامة التي تشهد كثافة من المواطنين خلال فترة الانتخابات.

وترتبط عمليات التأمين بغرف عمليات مديريات الأمن، فيما يتابع مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية الحالة الأمنية على مدار الساعة، لمراقبة انتشار الخدمات والتعامل السريع مع أي مستجدات بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء من الأمان والانضباط.

