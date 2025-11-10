الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

عبدالسند يمامة يتابع انتخابات النواب من غرفة عمليات الوفد (صور)

غرقة عمليات الوفد
غرقة عمليات الوفد
18 حجم الخط

تابع الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب اليوم من داخل غرفة عمليات حزب الوفد.

انتخابات مجلس النواب 

واطلع رئيس الوفد علي تقرير اليوم الأول للغرفة واشاد بانتظام العملية الانتخابية وأكد  ضرورة ممارسة جميع المصريين لحقهم الانتخابي والحضور للمقار الانتخابية واختيار ممثليهم ممن لديهم الصفات المطلوبة والقدرة علي ممارسة الرقابة والتشريع.

 

وكانت غرفة العمليات المركزية لحزب الوفد بحضور الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام لحزب الوفد والدكتور أيمن محسب عضو الهيئة العليا وكاظم فاضل عضو الهيئة العليا وعضو المكتب التنفيذي وياسر شوري رئيس المركز الاعلامي للحزب وصلاح توفيق وأحمد عزت وعبدالله حمزة وعلي حسن وعبدالخالق دسوقي وأحمد عبدالله أعضاء غرفة العمليات قد عقدت اجتماعا، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية، والاطمئنان على كثافة التصويت، ورصد أي مخالفات تعيق المواطنين من الأداء بأصواتهم.

وأصدرت الغرفة بيان متابعة بدء عملية التصويت في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب بـ ١٤ محافظة في المرحلة الأولي، والتي أكدت علي فتح اللجان الانتخابية في موعدها من خلال التواصل مع مرشحي الحزب.

وأكد الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب، أن الغرفة استعرضت فرص مرشحي الوفد في محافظة المرحلة الاولي ولم تسجل الغرفة اي خروقات انتخابية حتي الآن.

وأكد الدكتور أيمن محسب عضو الهيئة العليا علي وجود اكثر من مرشح للوفد في المرحلة الاولي ولديهم فرص في تحقيق نتائج جيدة طبقا لتقرير المتابعة خلال مرحلة الدعاية الانتخابية، وكان أدائهم في تلك المرحلة يؤكد ذلك.

وتواصل الغرفة انعقادها بشكل مستمر علي مدار الساعة يومي ١٠ و١١ نوفمبر 2025 وذلك حتي عملية الفرز، كما أكد أعضاء اللجنة على كثافة الحضور خاصة من فئة الشباب وكبار السن، وهو ما يعكس مدى الاهتمام بالمشاركة في العرس الديمقراطي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور عبدالسند يمامة الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام العملية الانتخابية انتخابات مجلس النواب غرفة العمليات المركزية عملية التصويت مجلس النواب عبدالسند يمامة حزب الوفد

الأكثر قراءة

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الفراخ اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

السيسي لـ أمين مجلس الأمن الروسي: أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة بكل مراحله.. إقامة الدولة الفلسطينية السبيل الوحيد تحقيقًا للسلام العادل والدائم والاستقرار في المنطقة

بايرن ميونخ يقبض على قمة ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة العاشرة

برشلونة يطارد ريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12

وزير العمل: إلغاء الحبس في مخالفات العمل واستبداله بعقوبات مالية

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد التتويج بالسوبر المحلي

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القمل في المنام وعلاقتها بتراكم الديون

عباقرة ولكن مجهولون، "ميسرة العبسي" قائد أول جيش يدخل بلاد الروم

دار الإفتاء: من يمتنع عن أداء صوته الانتخابي يكون آثمًا شرعًا لهذا السبب

المزيد
الجريدة الرسمية