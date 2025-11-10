عبدالسند يمامة يتابع انتخابات النواب من غرفة عمليات الوفد (صور)

18 حجم الخط

تابع الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب اليوم من داخل غرفة عمليات حزب الوفد.

انتخابات مجلس النواب

واطلع رئيس الوفد علي تقرير اليوم الأول للغرفة واشاد بانتظام العملية الانتخابية وأكد ضرورة ممارسة جميع المصريين لحقهم الانتخابي والحضور للمقار الانتخابية واختيار ممثليهم ممن لديهم الصفات المطلوبة والقدرة علي ممارسة الرقابة والتشريع.

وكانت غرفة العمليات المركزية لحزب الوفد بحضور الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام لحزب الوفد والدكتور أيمن محسب عضو الهيئة العليا وكاظم فاضل عضو الهيئة العليا وعضو المكتب التنفيذي وياسر شوري رئيس المركز الاعلامي للحزب وصلاح توفيق وأحمد عزت وعبدالله حمزة وعلي حسن وعبدالخالق دسوقي وأحمد عبدالله أعضاء غرفة العمليات قد عقدت اجتماعا، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية، والاطمئنان على كثافة التصويت، ورصد أي مخالفات تعيق المواطنين من الأداء بأصواتهم.

وأصدرت الغرفة بيان متابعة بدء عملية التصويت في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب بـ ١٤ محافظة في المرحلة الأولي، والتي أكدت علي فتح اللجان الانتخابية في موعدها من خلال التواصل مع مرشحي الحزب.

وأكد الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب، أن الغرفة استعرضت فرص مرشحي الوفد في محافظة المرحلة الاولي ولم تسجل الغرفة اي خروقات انتخابية حتي الآن.

وأكد الدكتور أيمن محسب عضو الهيئة العليا علي وجود اكثر من مرشح للوفد في المرحلة الاولي ولديهم فرص في تحقيق نتائج جيدة طبقا لتقرير المتابعة خلال مرحلة الدعاية الانتخابية، وكان أدائهم في تلك المرحلة يؤكد ذلك.

وتواصل الغرفة انعقادها بشكل مستمر علي مدار الساعة يومي ١٠ و١١ نوفمبر 2025 وذلك حتي عملية الفرز، كما أكد أعضاء اللجنة على كثافة الحضور خاصة من فئة الشباب وكبار السن، وهو ما يعكس مدى الاهتمام بالمشاركة في العرس الديمقراطي.

