لقضاء عقوبة لمدة 5 سنوات، لحظة وصول رئيس فرنسا السابق ساركوزي للسجن (فيديو)

لحظة وصول ساركوزي
لحظة وصول ساركوزي للسجن، فيتو

سجن نيكولا ساركوزي، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيس فرنسا السابق نيكولا ساركوزي، وهو يغادر إقامته متجهًا إلى سجن "لاسانتيه" في باريس، وسط حراسة مشددة، لبدء تنفيذ عقوبته المقدرة بـ 5 سنوات، وبذلك يصبح أول رئيس فرنسي سابق يسجن منذ المارشال فيليب بيتان.

وصول رئيس فرنسا السابق للسجن

 ويرجح المراقبون أن احتجاز رئيس فرنسا السابق ساركوزي، سيكون في وحدة العزل، التي يوضع فيها السجناء، وتكون عبارة عن "زنازين" منفردة، ويمارسون الأنشطة خارجها بمعزل عن بعضهم البعض، وذلك لأسباب أمنية.


وتتشابه الظروف التي سيسجن فيها رئيس فرنسا السابق ساركوزي مع بقية المسجونين، ويكون سجنه في زنزانة تتراوح مساحتها من 9 إلى 12 مترًا مربعا، وتضم بعد التجديدات حمامات خاصة، حيث سيحصل ساركوزي على تليفزيون مقابل رسوم شهرية تقدر بـ14 يورو، وهاتف أرضي.


 

ويبدأ الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، اليوم الثلاثاء، في تنفيذ عقوبة بسجنه 5 سنوات، في سجن لاسانتي بباريس، وذلك لاتهامه بالتآمر لجمع أموال من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية، ليصبح أول رئيس فرنسي يدخل السجن منذ الحرب العالمية الثانية.

 

ساركوزي يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات

 وأدين ساركوزي بعد معارك قانونية استمرت سنوات، على خلفية اتهامة بتمويل حملته الانتخابية في 2007، وتلقي حملته ملايين يورو نقدًا من الرئيس الليبي معمر القذافي، لتمويل حملته الانتخابية لرئاسة فرنسا.

 وأدين ساركوزي بالتآمر مع مساعدين مقربين منه لتدبير هذا المخطط، لكن تم تبرأته من قبل القضاء من تلقي الأموال شخصيًا أو استخدامها لأغراض خاصة، وكان ساركوزي ينفى باستمرار ارتكاب أي مخالفات، ووصف القضية بأنها ذات دوافع سياسية.
وقال ساركوزي عن اتهامه وإدانته في القضايا: "إن القضاة كانوا يسعون إلى إذلاله". 

واستأنف ساركوزي الحكم، لكن محكمة باريس قررت، في حكم غير مسبوق، أن يبدأ ساركوزي تنفيذ عقوبته من دون انتظار نتيجة الاستئناف، نظرًا لما وصفته بـ "خطورة الاضطراب الذي ألحقه الفعل بالنظام العام".


وتم إدانة ساركوزي بالفعل في قضية فساد منفصلة، تتعلق بمحاولته الحصول على معلومات سرية من أحد القضاة مقابل خدمات وظيفية، ويقضي هذه العقوبة من خلال ارتداء شريط إلكتروني حول الكاحل.

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

ساركوزي بعد إدانته بالسجن 5 سنوات: لا أنتظر العفو لهذا السبب

