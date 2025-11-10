وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الأولى

18 حجم الخط

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اليوم، سير العملية الانتخابية فى اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولي وتشمل 14 محافظة هي: الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مطروح)، وذلك عبر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأجرت وزيرة التنمية المحلية مجموعة من الاتصالات مع عدد من المحافظين عبر الفيديو كونفرانس للاطمئنان على فتح جميع اللجان فى مواعيدها المحددة وتوفير كل سبل الراحة والتيسيرات للناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر.

وأشار المحافظين خلال تواصلهم مع وزيرة التنمية المحلية إلى انتظام سير العملية الانتخابية وسط توافد كبير من الناخبين على اللجان من كافة الفئات العمرية الشباب والمرأة وكبار السن.

وأكدت د.منال عوض على أهمية تذليل أى عقبات قد تواجه المواطنين أو القائمين على العملية الانتخابية للظهور بالشكل الحضارى اللائق لمحافظات المرحلة الأولي وكذا تقديم كل التسهيلات اللازمة للناخبين وخاصة من كبار السن وذوي الهمم.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة استمرار المتابعة الدورية علي مدار اليوم من السادة المحافظين لسير العملية الانتخابية حتي نهاية أعمال التصويت في اليوم الأول وغدًا الثلاثاء، لافتة إلى أهمية التواصل المستمر بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع المراكز المختلفة بالمحافظات لتذليل أية معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية علي مدار اليوم.

