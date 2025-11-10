غرفة عمليات الشعب الجمهوري تتابع التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

تتابع غرفة العمليات المركزية بحزب الشعب الجمهوري على مدار الساعة سير عملية تصويت المواطنين في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، والتي تجرى في قطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد، وغرب الدلتا، وسط أجواء من الالتزام والانضباط والدعوة للمشاركة الإيجابية في اختيار من يمثل الشعب داخل البرلمان.

وأكد أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية، أمين التنظيم المركزي للحزب، أن غرفة العمليات تعمل منذ الساعات الأولى لفتح اللجان على متابعة مجريات التصويت أولًا بأول، عبر تقارير ميدانية تصل من غرف العمليات الفرعية بالمحافظات.

وأكد أن الحزب يحرص على ضمان سير العملية الانتخابية في أجواء يسودها الانضباط والالتزام الكامل بضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن الهدف هو دعم المشاركة الشعبية الواسعة وتشجيع المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري بحرية ومسؤولية.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية تعمل بروح الفريق الواحد، بالتعاون مع غرف المتابعة بالمحافظات، في إطار خطة تنظيمية محكمة تهدف إلى إنجاح العملية الانتخابية وتوفير المعلومات الدقيقة لحظة بلحظة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن حزب الشعب الجمهوري يعتبر هذه الانتخابات محطة ديمقراطية مهمة في مسيرة الجمهورية الجديدة، وأن المشاركة القوية من المواطنين هي التعبير الحقيقي عن الوعي الوطني والرغبة في استكمال مسار التنمية السياسية والاقتصادية للدولة المصرية.

