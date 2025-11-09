خلاف داخل حكومة الاحتلال بسبب الميزانية

18 حجم الخط

صادق مجلس الوزراء في إسرائيل اليوم الأحد في اجتماع الحكومة على مساعدة إضافية لموظفي الخدمة الدائمة والخدمة الإلزامية، ولكن في الوقت نفسه، تدفع وزارة المالية باتجاه تخفيض الإنفاق

وفي هذا الصدد، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن التوقيت حرج بسبب انتهاء الحرب.

وأضاف جيش الاحتلال أنه: "لن نسمح بمسّ شروط الخدمة الدائمة بأي شكل من الأشكال في قانون الترتيبات، حيث يتم تجاهل الاتفاقيات السابقة، وتوصيات لجنة ناجل، ووضع المخدمين".

وفي افتتاح اجتماع الحكومة، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "نحن نقدم اليوم مساعدة إضافية لموظفي الخدمة الدائمة والإلزامية. التركيز هو على الخدمة الدائمة، على الرغم من أن موظفي الخدمة الإلزامية يستفيدون أيضا.

