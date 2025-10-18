أسامة ربيع: حركة السفن بقناة السويس تعود لمعدلاتها الطبيعية بعد اتفاق غزة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: إن حركة السفن بالقناة عادت لمعدلاتها الطبيعية، بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن قمة شرم الشيخ كانت إيجابية وشهادة ثقة لمصر في ضوء الاتفاق على خطة ترامب للسلام.

دور مصر في منع تهجير الفلسطينيين

وأشار أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة” إلى أن جهود مصر المستمرة وإصرارها على منع تهجير الفلسطينيين كانت محور الثقة في التوصل إلى الاتفاق، مؤكدًا أن ذلك ساهم في وقف الحرب في غزة وضمان عدم تهديد السفن الإسرائيلية، وهو ما يعزز استقرار حركة الملاحة في قناة السويس والبحر الأحمر.

أهمية قناة السويس

ولفت رئيس هيئة قناة السويس إلى أن القناة لا غنى عنها، مشيرًا إلى تصريح رئيس شركة ميرسك الذي أكد تأثرهم بالتحول إلى رأس الرجاء الصالح، مضيفًا أن استمرار وقف إطلاق النار في غزة والهدوء بالمنطقة سيتيح عودة أفضل وأكثر انتظامًا لحركة السفن بالقناة.

وأكد ربيع أن الهيئة تفكر حاليًا في تعزيز الاستقرار بالمنطقة وتشجيع مرور السفن عبر القناة، مشددًا على أن استمرار وقف إطلاق النار في غزة يشكل الضمان الأساسي لاستمرارية حركة الملاحة بشكل أفضل.

