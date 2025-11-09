الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بحضور السفير الفرنسي..

نائب رئيس الوزراء ووزير النقل يشهدان افتتاح المركز التدريبي للخط الثالث للمترو

وزير النقل
وزير النقل
18 حجم الخط
ads

شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  وبحضور السفير الفرنسي بالقاهرة السفير الفرنسي إيريك شوفالييه، والدكتور طارق جويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق والمهندس وديع بوشيحة الرئيس التنفيذي لشركة "آر.إيه.تي. بي" ديف للنقل كايرو الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو وقطار العاصمة (القطار الكهربائي الخفيف (LRT، احتفال شركة " آر.إيه.تي.بي" ديف للنقل كايرو بافتتاح مركزها التدريبي، الذي يُعد محطة رئيسية في مسيرة تطوير وتشغيل مشروعات النقل الحديثة في مصر، وذلك بتوجيهات من وزارة النقل وبإشراف من الهيئة القومية للأنفاق، وذلك على هامش  فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TRANSMEA.

أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن هذا المركز يعد خطوة هامة جديدة نحو تمكين الكفاءات المحلية ورفع  مستوى التدريب في قطاع النقل الحضري، حيث يهدف المركز إلى إعداد جيل من المتخصصين المؤهلين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات النقل الحديثة، لاسيما أنظمة المترو والقطار الكهربائي الخفيف بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية لتطوير منظومة النقل الحضري وجعلها أكثر كفاءة واستدامة، لافتا إلى أن الوزارة لا تقبل إلا بأعلى معايير الكفاءة والانضباط في جميع قطاعاتها، وان هذا المركز يجب أن يكون نموذجًا يحتذى به في إعداد وتدريب العاملين وفقًا للمعايير العالمية.

وأضاف أن تطوير العنصر البشري يأتي في صدارة أولويات الوزارة، باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح منظومة النقل الحديثة، وأكد الوزير على أهمية أن يسهم هذا المركز في دعم مشروعات النقل الحديثة، وأن يُخرّج أجيالًا من الكفاءات القادرة على التشغيل والإدارة والصيانة بكفاءة عالية، وبروح المسؤولية والانضباط التي تليق بمكانة مصر الدولية الكبيرة.

ومن جانبه، أضاف المهندس وديع بوشيحة الرئيس التنفيذي لشركة "آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو"، يسعدنا اليوم تسليط الضوء على الجهد المبذول والمتواصل لتدريب كوادر مصرية منذ 2021، حيث قمنا بتدريب نحو 4000 متدرب متخصص بما يزيد عن 400,000 ساعة تدريبية، ما يعكس حرصنا المستمر على تطوير الخبرات المحلية وتعزيز الكفاءة المهنية.

كما تشكل الكوادر المصرية 99.5% من موظفينا، التزاما منا بتوفير فرص العمل الوطنية وتطوير القدرات المحلية. ويواصل المركز، من خلال برامجه المكثفة وشراكاته الدولية، رفع مستوى التأهيل والاعتماد المهني بما يتوافق مع احتياجات مشاريع النقل الكبرى في مصر والمنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخط الأخضر الثالث للمترو الهيئة القومية للأنفاق الهيئة القومية الخط الأخضر الدولة المصرية الخط الأخضر الثالث

الأكثر قراءة

التصريح بدفن جثمان معلم أزهري قُتل أثناء الصلاة داخل مسجد بقنا

عضو فرقة إسماعيل الليثي يكشف آخر تطورات حالته الصحية بعد الجراحة ويوجه رسالة للجمهور

زيزو رجل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

شاهد، مراسم تتويج الأهلي ببطولة السوبر المصري

زيزو يتجاهل مصافحة نائب رئيس الزمالك لحظة تسلم ميداليات بطل السوبر (فيديو)

اليابان تفوز على البرتغال 2-1 في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة

شاهد، احتفالات لاعبي الأهلي بعد التتويج بالسوبر علي حساب الزمالك

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم قراءة سورة الفاتحة وأول خمس آيات من سورة البقرة بعد ختم القرآن

حكم إجبار الزوجة على الإجهاض، مفتي الجمهورية يوضح

هل يجوز الحلف بـ "وحياتك" أو "ورحمة أمك"؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية