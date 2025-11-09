نائب رئيس الوزراء ووزير النقل يشهدان افتتاح المركز التدريبي للخط الثالث للمترو

بحضور السفير الفرنسي..



شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وبحضور السفير الفرنسي بالقاهرة السفير الفرنسي إيريك شوفالييه، والدكتور طارق جويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق والمهندس وديع بوشيحة الرئيس التنفيذي لشركة "آر.إيه.تي. بي" ديف للنقل كايرو الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو وقطار العاصمة (القطار الكهربائي الخفيف (LRT، احتفال شركة " آر.إيه.تي.بي" ديف للنقل كايرو بافتتاح مركزها التدريبي، الذي يُعد محطة رئيسية في مسيرة تطوير وتشغيل مشروعات النقل الحديثة في مصر، وذلك بتوجيهات من وزارة النقل وبإشراف من الهيئة القومية للأنفاق، وذلك على هامش فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TRANSMEA.

أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن هذا المركز يعد خطوة هامة جديدة نحو تمكين الكفاءات المحلية ورفع مستوى التدريب في قطاع النقل الحضري، حيث يهدف المركز إلى إعداد جيل من المتخصصين المؤهلين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات النقل الحديثة، لاسيما أنظمة المترو والقطار الكهربائي الخفيف بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية لتطوير منظومة النقل الحضري وجعلها أكثر كفاءة واستدامة، لافتا إلى أن الوزارة لا تقبل إلا بأعلى معايير الكفاءة والانضباط في جميع قطاعاتها، وان هذا المركز يجب أن يكون نموذجًا يحتذى به في إعداد وتدريب العاملين وفقًا للمعايير العالمية.

وأضاف أن تطوير العنصر البشري يأتي في صدارة أولويات الوزارة، باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح منظومة النقل الحديثة، وأكد الوزير على أهمية أن يسهم هذا المركز في دعم مشروعات النقل الحديثة، وأن يُخرّج أجيالًا من الكفاءات القادرة على التشغيل والإدارة والصيانة بكفاءة عالية، وبروح المسؤولية والانضباط التي تليق بمكانة مصر الدولية الكبيرة.

ومن جانبه، أضاف المهندس وديع بوشيحة الرئيس التنفيذي لشركة "آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو"، يسعدنا اليوم تسليط الضوء على الجهد المبذول والمتواصل لتدريب كوادر مصرية منذ 2021، حيث قمنا بتدريب نحو 4000 متدرب متخصص بما يزيد عن 400,000 ساعة تدريبية، ما يعكس حرصنا المستمر على تطوير الخبرات المحلية وتعزيز الكفاءة المهنية.

كما تشكل الكوادر المصرية 99.5% من موظفينا، التزاما منا بتوفير فرص العمل الوطنية وتطوير القدرات المحلية. ويواصل المركز، من خلال برامجه المكثفة وشراكاته الدولية، رفع مستوى التأهيل والاعتماد المهني بما يتوافق مع احتياجات مشاريع النقل الكبرى في مصر والمنطقة.

