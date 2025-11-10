اختتام فعاليات المؤتمر الدولي بزراعة القاهرة حول البيولوجيا النباتية

18 حجم الخط

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي للبيولوجيا الجزيئية النباتية والوراثة، الذي نظمته كلية الزراعة بـ جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبالتعاون مع المعهد الليبنيز لأبحاث الوراثة النباتية ومحاصيل التربية الألماني والهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD)، وبمشاركة نخبة من كبار العلماء والباحثين من الجامعات والمعاهد الرائدة على مستوى العالم.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن تنظيم المؤتمر جاء في إطار جهود جامعة القاهرة لتعزيز دور البحث العلمي والانفتاح على المدارس البحثية العالمية، وناقش المشاركون به أحدث التطورات في مجالات تنوع النباتات والموارد الوراثية، والتكنولوجيا الحيوية النباتية، ووراثة تحمل الإجهادات غير الحية والحيوية، وعلوم الأوميكس النباتية، والظاهراتية النباتية، والتقنيات الحديثة في التكنولوجيا الحيوية، والاتجاهات المستقبلية في استدامة الزراعة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة تسعى من خلال هذه المؤتمرات إلى بناء جسور تواصل بين العلماء داخل مصر وخارجها لتبادل الخبرات في المجالات الحيوية التي تخدم الأمن الغذائي واستدامة الزراعة، مؤكدًا أن الجامعة تضع البحث العلمي في مقدمة أولوياتها، وتعمل على دعم الاتجاهات البحثية المتقدمة في مجالات علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية، إيمانًا بدورها في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية والغذائية التي يواجهها العالم.

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن يحيي أمين عميد كلية الزراعة: إن المؤتمر شهد حضورًا دوليًا واسعًا من باحثين وأساتذة من جامعات المانية، إلى جانب نخبة من العلماء المصريين، وتضمن تنظيم مسابقة الملصق العلمي بمشاركة واسعة من شباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا، بهدف دعم التميز البحثي وتشجيع الابتكار العلمي في المجالات التطبيقية الحديثة، مؤكدًا حرص كلية الزراعة على أن تكون مركزًا للابتكار والبحث العلمي المتقدم في علوم النباتات والتكنولوجيا الحيوية، بما يواكب التطورات العالمية ويخدم أولويات الدولة في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.

وأضاف أن المؤتمر أوصى في ختام فعالياته المؤتمر، بتعزيز التعاون العلمي المشترك، ودعم الأبحاث التطبيقية التي تسهم في تحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية واستدامة الموارد الطبيعية، بما يرسخ من مكانة جامعة القاهرة كمنارة علمية وبحثية رائدة في المنطقة.

