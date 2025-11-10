ثعابين طبريا تهاجم المستوطنين المتطرفين وتثير ذعرهم، والنشطاء: ظهور الرعب من جنود ربك

18 حجم الخط

ظهور ثعابين طبريا، حالة من الاندهاش أصابت العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان الاحتلال الإسرائيلي، عبر صحيفة "معاريف" العبرية، عن ظاهرة مقلقة وغير معتادة تحدث في منطقة "طبريا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي يقطنها المستوطنون اليهود، والتي يعتبرونها عقابا لهم من الله.

ظهور الثعابين في طبريا ومهاجمة المستوطنين

ظهور الثعابين في طبريا، بشكل غير مسبوق، أثار الذعر بين المستوطنين المتطرفين، حيث يعاني المستوطنون في منطقة طبريا من ظاهرة مثيرة وغير معتادة، بالانتشار المتكرر للثعابين داخل منازلهم ومحيطهم، حيث تم اكتشاف أكثر من 20 ثعبانًا خلال الشهر الماضي، بينها ثعابين حديثة الولادة، في مؤشر يدل على وجود مراكز تكاثر نشطة للثعابين تحت المباني.

وأكد العديد من المستوطنين أنهم في حالة رعب ف منطقة طبريا، حيث تهاجم الثعابين منازل المستوطنين، ما أثار الذعر في شمال فلسطين المحتلة، المنطقة التي يقطنها المستوطنين، حيث تشهد مدينة طبريا انتشارًا للثعابين داخل البيوت والمباني السكنية، ما أثار هلعًا واسعًا بين المستوطنين.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن المستوطنين عثروا على أكثر من 20 ثعبانًا خلال شهر واحد في أحياء مختلفة من المدينة، بعضها حديث الفقس، ومستوطنون شبّهوا الوضع بـ"فيلم رعب حقيقي"، مؤكدين أن الثعابين تتسلل إلى المطابخ وغرف المعيشة والسلالم بشكل يومي.

كما شكا المستوطنون من استمرار خروج الثعابين من باطن الأرض والتكاثر في محيط الأحياء السكنية، الغريب أن بلدية طبريا أعلنت أنها استدعت خبراء مختصين لتحديد أماكن تكاثر الزواحف ومعالجتها، في محاولة للسيطرة على الظاهرة التي تحولت إلى كابوس يومي للمستوطنين، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد مكان خروج الثعابين.

ثعابين طبريا تثير الجدل بين النشطاء

خروج ثعابين طبريا ومهاجمة المستوطنين المتطرفين في طبريا، أثار جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا هجوم الثعابين على المستوطنين في منطقة طبريا بأنها نوع من جنود الله، قائلين: "المجد للثعابين"، فيما أكد آخرون أنه تحذير من زلزال عنيف سيحدث.

الثعابين تهاجم المستوطنين في طبريا، فيتو

وعلق البلوجر سامح فراج، قائلًا: "هجوم ثعابين وعقارب على بلدة في إسرائيل.. المستوطنون في طبريا يعيشون فيلم رعب يومي داخل منازلهم من كثرة اعتداءات الثعابين والعقارب اليومية.. المجد للتعابين والعقارب".

أما البلوجر منى إبراهيم فعلقت قائلة: "فى مدينة فلسطينية محتلة ممتلئة بالمستوطنات اسمها طبريا.. عدد سكان طبريا حوالي 46 ألف نسمة، معظمهم من اليهود بعد تهجير السكان العرب في عام 1948. تعتبر المدينة من المدن المقدسة الأربعة لليهود، انتشر فيها خروج الثعابين من تحت الأرض ذعر وبلاغات يومية فى غرف النوم والمطابخ، المستوطنون يهربون من البيوت فى منتصف الليل لأن الثعابين انتشرت بالبيوت، وأحجام كبيرة وصغيرة كأنهم مواليد، أرسلوا لهم صيادين ثعابين ولم يستطيعوا السيطرة على الوضع، يلا بالشفا".

أما البلوجر زكريا أحمد الطالبي فعلق على الظاهرة قائلًا: "المستوطنون المتطرفون في محيط طبريا يعيشون كابوس ثعابين وأفاعي شديدة السُمية من مختلف الأحجام والأشكال تهاجمهم في مستوطناتهم بشكل يومي الثعابين منتشرة في الساحات العامة والشوارع والمنازل والسلالم والمرافق".

ظهور الثعابين دليل لاقتراب الزلزال

وقال البلوجر طارق فاروق: "ثعابين الأراضي المحتلة، ثعابين تخرج من باطن الأرض في منطقه طبريا ترعب السكان، والحكومة الإسرائيلية لا تستجيب، سبحانك يارب".

الثعابين طبريا تهاجم المستوطنين، فيتو

أما البلوجر تيسير العلي، فعلق قائلًا: "خروج الثعابين في غير موسمها له دلالات، منها اقتراب حركة الفالق البلوري، الذي يقطع بلاد الشام من أنطاكيا عبر طبريا والبحر الميت إلى خليج العقبة والبحر الأحمر، إلى القارة الأفريقية، اقترب الزلزال نتيجة ضغط الصفيحة الإفريقية شمال شرق متسايرة مع حركة الارتحال القطبي ومنه ارتفاع مستويات الصهارة الباطنية إلى القشرة الأرضية الخارجية، الفالق البلوري مكون من صخور مثل الزجاج تكسرها سيكون مدمرا وعنيفا، اللهم احفظ عبادك الصالحين".

وقال البلوجر جهاد سليم: "وما يعلم جنود ربك إلا هو اللهم سلط عليهم جنود الأرض والسماء اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، حسبنا الله ونعم الوكيل".

الجدير بالذكر أن صحيفة "معاريف" العبرية، وصفت حالة الذعر بين المستوطنين، حيث وصف أحد المستوطنين الوضع، قائلًا: "استيقظ ابني ذات ليلة ليشرب الماء، فوجد ثعبانًا داخل قفص الكلب. وفي المطبخ، واجهت ثعبانًا آخر. لم يعد الأمر استثناءً، بل أصبح روتينًا يوميًا".

وأضاف آخر: "اكتشف طفلي ثعبانا صغيرا في غرفة المعيشة أمس، ويبدو أنه ولد حديثا. لا يمر يوم دون رؤية ثعبان على الدرج أو قرب المبنى، ونخشى حتى الدخول إلى المنزل".

ويؤكد السكان أن الثعابين تظهر في المنازل والسلالم والساحات، مما يعرض حياة الجميع للخطر، مشيرين إلى أنهم "أبلغوا البلدية مرارا بالمشكلة، ولم يتم حلها.. وما تزال تخرج من الأرض"، يُحذر المستوطنون في طبريا من تزايد انتشار الثعابين؛ ما أثار الذعر.



