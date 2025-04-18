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اندلاع حريق في فندق بإسرائيل

اندلاع حريق في فندق
اندلاع حريق في فندق بشمال إسرائيل، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم الجمعة، بأن السلطات قامت بإجلاء مئات الأشخاص عقب اندلاع حريق في فندق الملك سليمان في طبريا بشمال إسرائيل.

إجلاء المئات بعد اندلاع حريق في فندق بشمال إسرائيل

وأكدت وسائل الإعلام العبرية تقارير أن 8 أشخاص تلقوا العلاج بسبب استنشاق الدخان، في حين لا تزال فرق الإطفاء تبحث عن النزلاء والموظفين المحاصرين داخل المبنى، وفق المصادر ذاتها وولم يتضح بعد سبب الحريق الذي اندلع في فندق بشمال إسرائيل .

حريق في فندق بإسرائيل 

ومن جانبها ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن الحريق اندلع في شرفة الطابق الثاني بفندق الملك سليمان، وهو قيد التجديد وغير مأهول بالسكان، مبينة أنه تم إخلاء النزلاء من الطوابق الثلاثة العليا.

وأكدت أن فرق الإطفاء وبعد نحو ساعتين تمكنت من السيطرة على الحريق، فيما قالت السلطات إنها ستحقق في ملابسات اندلاع الحريق.

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إسرائيل طبريا حريق في فندق بإسرائيل

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