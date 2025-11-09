مستوطنون يغلقون الطريق المؤدية للزراعات بقرية البرج جنوب الخليل

18 حجم الخط

أغلق مستوطنون إسرائيليون الطريق المؤدية إلى مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في قرية البرج جنوب الخليل، اليوم الأحد، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وكان مستوطنون أضرموا النار في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الواقعة شمال قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس، فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية جيوس شرق قلقيلية.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن عددا كبيرا من المستوطنين، تحت حماية قوات الاحتلال، أضرموا النار في منطقة "واد ياسوف" شمال قرية اللبن الشرقية، ما أدى إلى اشتعال النيران في مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.

وأضافت المصادر أن أهالي القرية لم يتمكنوا من الوصول إلى المنطقة أو حصر الأضرار بسبب انتشار قوات الاحتلال في المكان.

يشار إلى أن منطقة "واد ياسوف" كانت قد شهدت قبل أسبوع أعمال تجريف وشق طريق استيطاني جديد نفذها مستوطنون من مستوطنة "تفوح" المقامة على أراضي بلدتي ياسوف واسكاكا شرق سلفيت.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم قرية جيوس شرق مدينة قلقيلية، حيث داهمت الحارة الغربية داخل القرية، دون أن يبلغ عن وقوع اعتقالات.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين واقتحامات قوات الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية، ما يفاقم من معاناة المواطنين ويهدد أراضيهم الزراعية وممتلكاتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.