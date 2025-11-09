الأحد 09 نوفمبر 2025
مستوطنون يغلقون الطريق المؤدية للزراعات بقرية البرج جنوب الخليل

أغلق مستوطنون إسرائيليون الطريق المؤدية إلى مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في قرية البرج جنوب الخليل، اليوم الأحد، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وكان مستوطنون أضرموا  النار في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الواقعة شمال قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس، فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية جيوس شرق قلقيلية.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن عددا كبيرا من المستوطنين، تحت حماية قوات الاحتلال، أضرموا النار في منطقة "واد ياسوف" شمال قرية اللبن الشرقية، ما أدى إلى اشتعال النيران في مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.

وأضافت المصادر أن أهالي القرية لم يتمكنوا من الوصول إلى المنطقة أو حصر الأضرار بسبب انتشار قوات الاحتلال في المكان.

يشار إلى أن منطقة "واد ياسوف" كانت قد شهدت قبل أسبوع أعمال تجريف وشق طريق استيطاني جديد نفذها مستوطنون من مستوطنة "تفوح" المقامة على أراضي بلدتي ياسوف واسكاكا شرق سلفيت.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم قرية جيوس شرق مدينة قلقيلية، حيث داهمت الحارة الغربية داخل القرية، دون أن يبلغ عن وقوع اعتقالات.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين واقتحامات قوات الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية، ما يفاقم من معاناة المواطنين ويهدد أراضيهم الزراعية وممتلكاتهم.

