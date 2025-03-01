السبت 01 مارس 2025
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لحظة اندلاع حريق هائل في مبنى بطبريا وإصابة 17 مستوطنًا، والنشطاء: بركات رمضان (فيديو)

لحظة اندلاع حريق
لحظة اندلاع حريق هائل في مبنى بطبريا، فيتو

حريق طبريا، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة اندلاع حريق هائل في أحد المساكن في طبريا، أقدم مدن فلسطين المحتلة، وتقع اليوم في لواء الشمال للاحتلال الإسرائيلي في منطقة الجليل الشرقي.

لحظة اندلاع حريق في مبنى سكني بطبريا

ويظهر الفيديو بعض المستوطنين اليهود وهم يقفزون من شرفات المسكن، حيث أُصيب 17 مستوطنًا إسرائيليًا في الحريق، وكانت إصابتهم بدرجات متفاوتة، حيث شب الحريق في شارع "ركيفات" في مدينة طبريا المحتلة صباح اليوم السبت.


قال الناطق باسم نجمة داوود الحمراء، التابعة للصليب الأحمر، إن: "المركز استلم بلاغًا بشأن اندلاع حريق داخل مسكن مستوطنين في طبريا، ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان، حيث قدمت الإسعافات الأولية لنحو 12 شخصًا إصابتهم بين المتوسط، وأحيلوا بعدها إلى مستشفى بوريا لاستكمال العلاج". 


كما كشفت طواقم الإطفاء عن وجود عالقين في المبنى الذي شب فيه الحريق الهائل، ويقوم الإطفاء بمحاولة تخليص العالقين.

بركات الشهر الفضيل

وأكد شهود العيان أن النيران انتشرت في الطابق الأول من المبنى السكني المكون من طابقين.

لحظة إندلاع حريق هائل في طبرية وقفز المستوطنين من،فيتو
لحظة إندلاع حريق هائل في طبرية وقفز المستوطنين،فيتو


أثار الحريق الهائل في المبنى السكني في طبريا ردود أفعال واسعة، حيث علق بعض النشطاء قائلين: "بركات الشهر الفضيل 17 مصابا اسرائيليا بدرجات متفاوتة في حريق بشارع ركيفات في مدينة طبريا صباح اليوم".

وعلق أحد النشطاء قائلًا: "17 إصابة إثر حريق في مبنى سكني في طبريا: سيدة تبلغ من العمر 40 عامًا وفتاة تبلغ من العمر 12 عامًا أصيبتا بجروح متوسطة بعد قفزهما من ارتفاع، و15 آخرين في حالة طفيفة".
 

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حريق طبريا المستوطنين اليهود نجمة داوود الحمراء مدينة طبريا لواء الشمال للاحتلال الإسرائيلي منطقة الجليل الشرقي

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