مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

مونديال الناشئين، تستكمل اليوم الإثنين مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين المقامة في قطر 2025.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للناشئين

كوريا الجنوبية ضد ساحل العاج - 2:30 مساء - بى ان سبورت اكسترا 3

سويسرا ضد المكسيك 2:30 مساء - بى ان سبورت اكسترا 2



كولومبيا ضد كوريا الشمالية - 3:30 مساء - بى ان سبورت اكسترا 4

السلفادور ضد ألمانيا - 3:30 مساء - بى ان سبورت اكسترا 1



هندوراس ضد إندونيسيا - 4:45 مساء - بى ان سبورت اكسترا 3

زامبيا ضد البرازيل - 4:45 مساء - بى ان سبورت اكسترا 2



مصر ضد إنجلترا - 5:45 مساء - بي إن سبورتس المفتوحة

فنزويلا ضد هايتي - 5:45 مساء - بى ان سبورت اكسترا 1



مجموعات كاس العالم للناشئين تحت 17 سنة 2025

المجموعة الأولى: قطر، إيطاليا، جنوب أفريقيا، بوليفيا

المجموعة الثانية: اليابان، المغرب، كاليدونيا الجديدة، البرتغال

المجموعة الثالثة: السنغال، كرواتيا، كوستاريكا، الإمارات العربية المتحدة

المجموعة الرابعة: الأرجنتين، بلجيكا، تونس، فيجي

المجموعة الخامسة: إنجلترا، فنزويلا، هايتي، مصر

المجموعة السادسة: المكسيك، جمهورية كوريا، كوت ديفوار، سويسرا

المجموعة السابعة: ألمانيا، كولومبيا، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، السلفادور

المجموعة الثامنة: البرازيل، هندوراس، إندونيسيا، زامبيا

المجموعة التاسعة: الولايات المتحدة الأمريكية، بوركينا فاسو، طاجيكستان، تشيكيا

المجموعة العاشرة: باراغواي، أوزبكستان، بنما، جمهورية أيرلندا

المجموعة الحادية عشرة: فرنسا، تشيلي، كندا، أوغندا

المجموعة الثانية عشرة: مالي، نيوزيلندا، النمسا، المملكة العربية السعودية

لائحة المسابقة في دور المجموعات حال التعادل



إذا تساوت نقاط منتخبين أو أكثر في المجموعة نفسها بعد انتهاء دور المجموعات، تُطبّق المعايير التالية بالترتيب لتحديد المراكز:

الخطوة الأولى:

أ) أكبر عدد من النقاط في المباريات المباشرة التي جرت بين المنتخبات المتساوية.

ب) فارق الأهداف الأفضل في المباريات التي جرت بين المنتخبات المعنية.



ج) أكبر عدد من الأهداف المسجّلة في جميع المباريات بين المنتخبات المعنية.

الخطوة الثانية:

إذا استمرّ التساوي بين منتخبين أو أكثر بعد تطبيق المعايير الثلاثة أعلاه، يُحدّد الترتيب وفقًا لما يلي:

د) فارق الأهداف الأفضل في جميع مباريات المجموعة.

هـ) أكبر عدد من الأهداف المسجّلة في جميع مباريات المجموعة.

و) أفضل سجل انضباطي للمنتخب (اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني) بناءً على عدد البطاقات الصفراء والحمراء، كما يلي:

* البطاقة الصفراء: خصم نقطة واحدة

* البطاقة الحمراء غير المباشرة (نتيجة بطاقتين صفراوين): خصم ثلاث نقاط

* البطاقة الحمراء المباشرة: خصم أربع نقاط

* البطاقة الصفراء متبوعة ببطاقة حمراء مباشرة: خصم خمس نقاط

الخطوة الأخيرة:

إجراء قرعة من قبل FIFA.

ترتيب المنتخبات صاحبة المركز الثالث

معايير أفضل ثمانية منتخبات حلت في المركز الثالث

أ) أكبر عدد من النقاط المحصلة في جميع مباريات المجموعة.

ب) فارق الأهداف الناتج عن جميع مباريات المجموعة.

ج) أكبر عدد من الأهداف المسجّلة في جميع مباريات المجموعة.

د) أفضل سجل انضباطي للمنتخب (اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني).

هـ) إجراء قرعة من قبل FIFA.

مباريات الأدوار الإقصائية



في حال انتهت المباراة في الأدوار الإقصائية بالتعادل بعد الوقت الأصلي، لن تُلعب أشواط إضافية، وسيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.