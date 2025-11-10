الإثنين 10 نوفمبر 2025
حوادث

إحالة عاطل للجنايات بتهمة الاتجار في الحشيش بأبو النمرس

إحالة عاطل لاتهامه
إحالة عاطل لاتهامه بحيازة مخدر الحشيش بأبو النمرس للمحاكمة
أمرت نيابة الجيزة بإحالة عاطل ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش في أبو النمرس، للمحاكمة الجنائية. 

 

تفاصيل ضبط تاجر مخدرات في أبو النمرس

ونجحت قوات الأمن في القبض على المتهم أثناء متابعة رجال المباحث للحالة الأمنية في منطقة أبو النمرس، حيث تم الاشتباه في قائد سيارة، وبضبطه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش.

القبض على المتهم بحيازة مخدر الحشيش في أبو النمرس

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم التحفظ على المضبوطات، وبمواجهته اعترف بحيازة المخدر للاتجار به، وترويجه بين عملائه، كما أرشد عن مصدر الحصول عليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

