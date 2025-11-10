إحالة عاطل للجنايات بتهمة الاتجار في الحشيش بأبو النمرس

18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بإحالة عاطل ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش في أبو النمرس، للمحاكمة الجنائية.

تفاصيل ضبط تاجر مخدرات في أبو النمرس

ونجحت قوات الأمن في القبض على المتهم أثناء متابعة رجال المباحث للحالة الأمنية في منطقة أبو النمرس، حيث تم الاشتباه في قائد سيارة، وبضبطه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش.

القبض على المتهم بحيازة مخدر الحشيش في أبو النمرس

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم التحفظ على المضبوطات، وبمواجهته اعترف بحيازة المخدر للاتجار به، وترويجه بين عملائه، كما أرشد عن مصدر الحصول عليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

