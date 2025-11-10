الإثنين 10 نوفمبر 2025
محافظات

إقبال كثيف على لجنة انتخابات الرحمانية بالمنتزه في الإسكندرية (صور)

شهدت لجان مدرسة الرحمانية، بالمنتزه، بمحافظة الإسكندرية اليوم الاثنين، إقبالًا كثيفًا من  الرجال والشباب  منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء احتفالية مبهجة، حيث حرص الناخبون على الحضور حاملين الأعلام المصرية تعبيرًا عن فرحتهم بالمشاركة في العرس الديمقراطي.

 انتخابات مجلس النواب 2025

وتُجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية داخل 5 دوائر انتخابية تضم 5 لجان عامة و316 مقرًا انتخابيًا تحتوي على 558 لجنة فرعية، بإجمالي 4,475,444 ناخبًا لهم حق التصويت.

وكانت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد أنهت استعداداتها الكاملة لاستقبال الناخبين، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، الذي شدد على ضرورة توفير مناخ آمن ومنظم يضمن سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر أمام المواطنين. 

 

وجّه المحافظ رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب برفع كفاءة الطرق والإنارة العامة بمحيط اللجان، وإزالة الإشغالات ورفع مستوى النظافة أمام المقار الانتخابية. كما تم تشكيل غرف عمليات داخل الأحياء لمتابعة سير العملية على مدار الساعة، وربطها بالغرفة الرئيسية بديوان عام المحافظة للتعامل الفوري مع أي طارئ.

 

وشملت الاستعدادات أيضًا رفع درجة الجاهزية بشركة الكهرباء والتأكد من جاهزية وحدات الديزل والمولدات الاحتياطية لضمان استمرار التيار الكهربائي داخل اللجان، إلى جانب تعزيز الإضاءة الداخلية والخارجية بمقار التصويت.

 

