سحب عينات من جثتي طفلين اكتشف والدهما وفاتهما أثناء إيقاظهما من النوم بالصف

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة لكشف ملابسات وفاة طفلين شقيقين، داخل مسكنهما في الصف، للوقوف على ملابسات الحادث.

سحب الطب الشرعي عينات من الجثتين، لبيان سبب الوفاة، وصرحت النيابة بدفنهما عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وفاة شقيقين داخل مسكنهما في الصف



وكانت مديرية أمن الجيزة تلقتن بلاغا يفيد وفاة شقيقين داخل مسكنهما في الصف، فانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وأشارت التحريات الأولية إلى أن الطفلين يبلغ أحدهما ما يقرب من 8 سنوات، والثاني 6 سنوات، أثناء إيقاظ والدهما لهما من النوم فوجئ بوفاتهما.

وتم نقل الجثتين للمشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، التي أمرت باستدعاء والدي الطفلين لسماع أقوالهم في الحادث.

