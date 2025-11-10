قبل بدء التصويت، الوطنية للانتخابات تصدر قواعد تنظيم الاقتراع بانتخابات النواب 2025

18 حجم الخط

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القواعد الإرشادية الخاصة بسير عملية الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تتضمن الإجراءات المنظمة للعمل داخل اللجان الفرعية منذ اليوم الأول للتصويت وحتى غلق الصناديق، بما يضمن سير العملية الانتخابية بشفافية وانتظام في مختلف مراحلها داخل جمهورية مصر العربية.

وأكدت الهيئة أن محاضر وأوراق العملية الانتخابية تُحفظ داخل مظروف مؤمَّن ومختوم بخاتم اللجنة الفرعية، وفقًا للإجراءات المقررة.

قبل بدء عملية الاقتراع

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى ضرورة قيام رئيس اللجنة الفرعية بالتأكد من توافر مجموعة من الإجراءات التنظيمية قبل بدء التصويت، وتشمل:



وضع ملصق برقم اللجنة الفرعية في مكان ظاهر خارج المقر، وتثبيت لافتات إرشادية لتسهيل عملية التصويت داخل وخارج اللجنة، خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب إزالة أي لافتات دعائية للمرشحين في محيط مركز الاقتراع.

كما يتعين التأكد من جاهزية اللجنة وسهولة تأمينها، وتنظيم دخول وخروج الناخبين بالتنسيق مع المسئول عن تأمين المركز ومنسق الطابور، مع إعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وضرورة احتفاظ رئيس اللجنة برقم هاتف رئيس قوات التأمين للاستعانة به عند الحاجة.

تحديد أماكن المندوبين ومراجعة الأدوات الانتخابية.

يحدد رئيس اللجنة مكان جمعية الاقتراع، وأماكن تواجد مندوبي المرشحين وممثلي القوائم والمتابعين داخل اللجنة، بما يتيح لهم متابعة سير العملية دون تعطيلها.

كما يتأكد من توافر الأدوات والمستلزمات الانتخابية كافة داخل مقر اللجنة، وتشمل كبائن الاقتراع بعدد يتناسب مع حجم اللجنة، وصناديق اقتراع بلاستيكية شفافة مخصصة للنظامين الفردي والقوائم مثبت عليها رقم اللجنة ومسلسل الصندوق، إضافة إلى كشوف الناخبين نموذج (7 ن)، وحافظات بلاستيكية شفافة لحفظ المحاضر وكشوف الناخبين وبطاقات الاقتراع، وعدد كافٍ من الأقفال البلاستيكية (خمسة أقفال لكل صندوق على الأقل)، إلى جانب الأدوات المكتبية اللازمة (مظاريف – أقلام – أوراق – الخاتم الرسمي للجنة).

كما تشمل التجهيزات حقيبتين زرقاوين لتجميع أوراق العملية الانتخابية، وجوالين بلاستيكيين لحفظ دفاتر بطاقات الاقتراع غير المستخدمة وكعوب الدفاتر المستخدمة، مع مراجعة جميع محاضر وأوراق العملية الانتخابية داخل المظروف المؤمَّن.

وفي حالة وجود أي نقص في المواد الانتخابية، يتم إخطار المسؤول عن قوات الأمن أو الاتصال باللجنة العامة لاتخاذ اللازم.

إثبات حضور الأمناء والتأكد من سلامة الصناديق

وأكدت الهيئة أن حضور أمناء اللجنة الفرعية يُثبت بمحضر الإجراءات وملحق رقم (2) وكذلك على التطبيق الإلكتروني.



ويجب على رئيس اللجنة الاطلاع على النموذج المعتمد من المحكمة الابتدائية أو الهيئة الوطنية للانتخابات الخاص بتفويض مندوبي المرشحين والقوائم، ومطابقته مع بطاقة الرقم القومي وإرفاقه بالمحضر.

كما يتعين على رئيس اللجنة التأكد من أن صندوقي الاقتراع فارغان أمام الحاضرين، ثم إغلاقهما بالأقفال البلاستيكية المؤمنة، وتسجيل أرقام الأقفال بمحضر اللجنة نموذج (8 ن)، مع استبعاد أسماء الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الخارج إلكترونيًا أو ورقيًا من كشوف الناخبين نموذج (6 ن).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.