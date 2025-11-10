فتح لجان الاقتراع أمام الناخبين في أول أيام التصويت بانتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب 2025، فتحت اللجان الانتخابية أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، في أول أيام الاقتراع داخل مصر.

بدء عملية الاقتراع في انتخابات مجلس النواب

تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويُثبت ذلك بمحضر اللجنة حتى وإن لم يحضر مندوبو المرشحين أو القوائم.



ويُسمح للناخبين بالدخول حسب أولوية الحضور، مع إعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح بدخولهم وفقًا لعدد كبائن الاقتراع.

ويتحقق رئيس اللجنة بنفسه من هوية الناخب، ولا يُعتد في إثبات الشخصية إلا ببطاقة الرقم القومي (حتى وإن لم تكن سارية) أو جواز السفر المثبت به الرقم القومي، مع الاحتفاظ بإثبات الشخصية حتى الانتهاء من التصويت.

إجراءات التوقيع والإدلاء بالصوت

يتم مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) أمام اسم الناخب بالتطبيق الإلكتروني المعد لذلك (اختياري)، ويسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بكشف الناخبين نموذج (6 ن)، ويوقع الناخب بخطه أو بصمة إبهامه.



بعد ذلك يتسلم الناخب بطاقتي الاقتراع (فردي وقوائم) من رئيس اللجنة ويدلي بصوته داخل كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقتين بنفسه في الصندوقين المخصصين لكل نظام، بعد التأكد من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها على ظهر كل بطاقة اقتراع.

في حالة امتلاء الصندوق أو خلال فترة الراحة

إذا امتلأ صندوق الاقتراع أثناء التصويت، يتم غلق الفتحة بقفل بلاستيكي يُسجل رقمه بمحضر اللجنة نموذج (8 ن)، ويُخصص صندوق جديد بذات الإجراءات، مع وضع ملصق برقم اللجنة والنظام الانتخابي (مثل لجنة رقم 35/2 فردي – لجنة رقم 2/35 قوائم).

وتُحدد فترة راحة لمدة ساعة واحدة من الثالثة حتى الرابعة مساءً، يُغلق خلالها مقر اللجنة بالقفل التأميني بعد التأكد من سلامة النوافذ والأبواب والصناديق، ويحظر مغادرة رئيس اللجنة أو أمنائها للمركز الانتخابي خلال تلك المدة.

انطلاق التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025

انطلقت، اليوم الإثنين، عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث تستقبل 14 محافظة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في 5606 لجنة فرعية، تحت إشراف 70 لجنة عامة، وبمشاركة نحو 12 ألف قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

فيما بلغ إجمالي الناخبين المقيدين الذين لهم حق التصويت في المحافظات الأربع عشرة 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا.

محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب

وتشمل محافظات المرحلة الأولى كلًّا من: “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح”.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعات غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر وتضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا، و102 مرشح في دائرة الصعيد.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات المرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على أن تُقدَّم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان ليكون آخر موعد لتقديمها 20 نوفمبر.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 حتى 30 نوفمبر.

جولة الإعادة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

وتُجرى جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر بينما تُجرى داخل مصر يومي 3 و4 ديسمبر على أن تُعلن النتيجة النهائية للإعادة يوم 11 ديسمب

