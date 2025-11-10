الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"العمل" تواصل اختبارات المتقدمين لعدد من الوظائف بالبوسنة والهرسك

وزارة العمل , فيتو
وزارة العمل , فيتو
18 حجم الخط

 تواصل وزارة العمل تنظيم الاختبارات النظرية والعملية للمتقدمين للعمل في مهن كهربائي وميكانيكي معدات ثقيلة بالبوسنة والهرسك وذلك في ضوء توجيهات وزير العمل محمد جبران، الرامية إلى تعزيز فرص التشغيل الخارجي وفتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية الماهرة، وبالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والإدارة العامة للتشغيل

وتأتي هذه الاختبارات ضمن خطة الوزارة لتفعيل التعاون مع الدول في مجالات التشغيل الخارجي، حيث تُجرى تحت إشراف لجان فنية متخصصة، بهدف تقييم كفاءة المتقدمين واختيار العناصر الأكثر تميزًا وتأهيلًا. 

وأكدت هبة أحمد – مدير عام الإدارة العامة للتشغيل – أن هذه الفرص تتميز برواتب مجزية ومزايا متعددة، مشيرةً إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتوفير فرص عمل آمنة ولائقة للعمالة المصرية، بما يتناسب مع مهاراتهم، ويسهم في تعزيز حضورهم المشرف في أسواق العمل الخارجية. 

وأكدت وزارة العمل استمرارها في جهودها لمد جسور التعاون مع الدول العربية والأجنبية، وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل كريمة للمصريين، دعمًا لسياسة الدولة في تمكين العمالة الوطنية وتوسيع قاعدة التشغيل محليًا وخارجيًا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة المركزية للعلاقات الدولية وزير العمل وزير العمل محمد جبران البوسنة والهرسك الاختبارات النظرية

مواد متعلقة

وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب الخريجين في محافظتي السويس والجيزة

محمد جبران يفتتح ورشة تثقيفية حول قانون العمل الجديد بمقر وزارة البترول

الأكثر قراءة

الفراولة بـ 80 جنيها، سعر الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور

مع انطلاق التصويت بمحافظات المرحلة الأولى، تعرف على نصاب الفوز بانتخابات النواب

الجمبري يواصل قفزاته السعرية، سعر السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

غياب معايير الشفافية، نشوى الديب تنسحب من سباق انتخابات مجلس النواب 2025

انخفاض طن اليوريا العادي، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

ضبط 116 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يستعرض أوجه الإعجاز العلمي في قصة سيدنا نوح بالقرآن الكريم

تفسير حلم التصدق بالمال فى المنام وعلاقته برفع البلاء والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية