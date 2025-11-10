"العمل" تواصل اختبارات المتقدمين لعدد من الوظائف بالبوسنة والهرسك

18 حجم الخط

تواصل وزارة العمل تنظيم الاختبارات النظرية والعملية للمتقدمين للعمل في مهن كهربائي وميكانيكي معدات ثقيلة بالبوسنة والهرسك وذلك في ضوء توجيهات وزير العمل محمد جبران، الرامية إلى تعزيز فرص التشغيل الخارجي وفتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية الماهرة، وبالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والإدارة العامة للتشغيل

وتأتي هذه الاختبارات ضمن خطة الوزارة لتفعيل التعاون مع الدول في مجالات التشغيل الخارجي، حيث تُجرى تحت إشراف لجان فنية متخصصة، بهدف تقييم كفاءة المتقدمين واختيار العناصر الأكثر تميزًا وتأهيلًا.

وأكدت هبة أحمد – مدير عام الإدارة العامة للتشغيل – أن هذه الفرص تتميز برواتب مجزية ومزايا متعددة، مشيرةً إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتوفير فرص عمل آمنة ولائقة للعمالة المصرية، بما يتناسب مع مهاراتهم، ويسهم في تعزيز حضورهم المشرف في أسواق العمل الخارجية.

وأكدت وزارة العمل استمرارها في جهودها لمد جسور التعاون مع الدول العربية والأجنبية، وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل كريمة للمصريين، دعمًا لسياسة الدولة في تمكين العمالة الوطنية وتوسيع قاعدة التشغيل محليًا وخارجيًا.

