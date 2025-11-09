منتخب المغرب يكتسح كاليدونيا الجديدة 0/16 في كأس العالم للناشئين

18 حجم الخط

كأس العالم للناشئين، اكتسح منتخب المغرب تحت 17 سنة، نظيره كاليدونيا الجديدة، بنتيجة 16 / 0 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم تحت 17 عاما.

افتتح أهداف المغرب ضد كاليدونيا الجديدة اللاعب بلال سقراط مبكرا بعد مرور 3 دقائق من بداية المباراة، ثم أضاف وليد بن صلاح الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 11 و18 من زمن اللقاء على الترتيب.

وواصل منتخب المغرب تحت 17 سنة تفوقه بعدما نجح عبد العالي الداودي في تسجيل الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 41 و42 من المباراة.

ونجح المنتخب المغربي في فرط سيطرته ليهز شباك منافسه المغمور بالهدفين السادس والسابع عن طريق إلياس هيداوي وزياد بهاء في الدقيقتين 44 والثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف المغرب 9 أهداف عن طريق زكي الخلفيوي بالدقيقة 49، وزياد باها بالدقيقة 50، وناهيل الحداني بالدقيقتين 56 و60، وعبد الله وزان بالدقيقتين 73 و92، وستيف أندرو بالخطأ في مرماه بالدقيقة 76، وإسماعيل العود بالدقيقتين 80 و90.

الأرجنتين تكتسح فيجي بسباعية في كأس العالم للناشئين

فيما حقق منتخب الأرجنتين فوزا كبيرا علي نظيره منتخب فيجي بنتيجة 7ـ0، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن منافسات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر الجاري، بمشاركة 48 منتخبا، يمثلون كل قارات العالم.

منتخبات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة 2025

آسيا: قطر (الدولة المضيفة)، السعودية، أوزبكستان، إندونيسيا، جمهورية إيران الإسلامية، الإمارات العربية المتحدة، اليابان، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، طاجيكستان، جمهورية كوريا

أفريقيا: بوركينا فاسو، كوت ديفوار، مالي، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس، زامبيا، مصر، أوغندا

الكونكاكاف: كندا، كوستاريكا، السلفادور، هايتي، هندوراس، المكسيك، بنما، الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا الجنوبية: البرازيل، تشيلي، كولومبيا، فنزويلا، الأرجنتين، باراجواي، بوليفيا

أوقيانوسيا: فيجي، كاليدونيا الجديدة، نيوزيلندا

أوروبا: النمسا، بلجيكا، كرواتيا، التشيك، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، جمهورية أيرلندا، سويسرا

وتعد هذه النسخة من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة هي الأولى التي يشارك فيها 48 فريقًا.

